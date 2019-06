O Boticário realiza Workshop de Maquiagem em Macapá

A ação ocorre no dia 14 de junho no Macapá Shopping com a presença da maquiadora Nayara Correia

Conhecer os mais recentes lançamentos e ainda aprender truques incríveis para deixar qualquer maquiagem poderosa. Essa é a proposta do Workshop de Maquiagem que O Boticário promove nesta sexta-feira (14), com a maquiadora regional da marca, Nayara Correia.

O workshop, com entrada gratuita, tem o apoio do Macapá Shopping e será realizado no piso L2, que receberá um espaço projetado especialmente para o evento, com capacidade para 60 pessoas.

Nayara é maquiadora profissional há seis anos, com experiência como professora de cursos profissionalizantes. Há um ano, faz parte do time de maquiadores regionais do Boticário e percorre o país em treinamentos e ações com consumidores e formadores de opinião.

Entre os temas, Nayara vai abordar dicas para cuidados com a pele; durabilidade da maquiagem; make descomplicada e marcante e ainda esclarecer as dúvidas mais frequentes do público. Os participantes ainda vão conhecer as novidades de Make B, a linha premium de maquiagem do Boticário.

“Havia uma necessidade da marca dialogar com todas as regiões, no que diz respeito a tipos e tons de pele. Sabemos que nossa make é bem diferente das que são utilizadas nas regiões Sul e Sudeste. Em virtude do nosso clima, necessitamos de mais cuidados”, ressaltou a maquiadora paraense.

Sobre a maquiadora

Nayara Correia tem formação com grandes especialistas da área da beleza, como: Lia Weinz, Rodrigo Costa e Juliana Rakosa na escola Beauty4share. Foi uma das oito selecionadas para representar a marca, em um processo que contou com a participação de 80 maquiadores de todo o país. Há um ano compõe o time O Boticário. A maquiadora já passou por Roraima, São Paulo, Manaus, Curitiba, Belém e agora, Macapá.

Serviço

Workshop de Maquiagem

Dia: 14.06 (sexta-feira)

Local: Piso L2 do Macapá Shopping

Hora: 18h30

Participação gratuita