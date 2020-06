Secretaria de Educação de Macapá abre inscrições para curso “Ferramentas Digitais nas Aulas não Pre senciais”

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Núcleo de Tecnologia Educacional, abriu nesta segunda-feira, 1º de junho, e segue até o dia 4 do corrente mês, as inscrições para o curso “Ferramentas Digitais nas Aulas não Presenciais”. A formação é voltada aos professores da rede municipal de ensino e possibilitará atividades práticas que favoreçam a utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação, para o desenvolvimento de atividades pedagógicas não presenciais. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/y9DeUa4E2Fv9NJrS8.

O curso acontecerá na modalidade à distância e utilizará o Google Classroom, popularmente conhecido como Google Sala de Aula, para a ambientação e interação entre professores e mediadores. O aplicativo encontra-se disponível, de forma gratuita, tanto nos navegadores web quanto nas formas de aplicativos para os sistemas Android e iOS. Sua navegação otimizada possibilita utilizá-lo de qualquer dispositivo móvel, computadores, notebook, tablets, dentre outros. A formação será realizada no período de 8 a 19 de junho e terá carga horária de 40 horas.

Serviço

Período de inscrição: 1º a 4 de junho de 2020

Público-alvo: professores da rede municipal de ensino

Exigência técnica: possuir conta no Gmail e conhecimento básico em informática

Inscrição: https://forms.gle/y9DeUa4E2Fv9NJrS8

Secretaria de Comunicação de Macapá

Karla Marques

