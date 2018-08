Concurso de Admissão para formação do Quadro de Oficiais do Exército é prorrogado

Candidatos contam com novo prazo de inscrição. No total são 28 Vagas destinadas para Salvador – BA e Rio de Janeiro – RJ.

Foi anunciada prorrogação do Concurso de Admissão (CA) 2018 para Matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar do Exército (CFO/QC) em 2019.

O requerimento de inscrição encontra-se disponível no site www.esfcex.eb.mil.br até 10 de agosto de 2018, mediante pagamento taxa de R$ 120,00.

Este Concurso será realizado na Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) em Salvador – BA e na Escola de Saúde do Exército (EsSEx) no Rio de Janeiro – RJ.

Para Participar os candidatos devem possuir idade de, no máximo 36 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFO/QC, ter, no mínimo, 1,60m de altura, se do sexo masculino, ou 1,55m de altura, se do sexo feminino.

