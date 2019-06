Inscrições para mestrado acadêmico em educação começam em agosto

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) começará a receber inscrições para o processo seletivo de ingresso no Curso de Mestrado Acadêmico em Educação a partir do dia 6 de agosto. O processo seletivo terá duas linhas de pesquisa: Políticas Educacionais e Educação, Culturas e Diversidades. São 34 vagas, 28 para o público geral e 6 destinadas aos docentes e técnico-administrativos efetivos da Unifap.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos (Depsec) até o dia 15 de agosto. Para concorrer os candidatos devem ter concluído curso de licenciatura ou bacharelado, reconhecido pelo órgão competente do respectivo sistema de ensino, com no mínimo 2.800 horas para Licenciatura e de 2.400 horas para Bacharelado.

A seleção terá as seguintes fases: prova escrita no dia 04 de setembro, avaliação do pré-projeto de pesquisa, entrevista de caráter eliminatório e classificatório, entre 27 de novembro e 06 de dezembro e prova de títulos (classificatória). Todas as fases ocorrerão no Campus Marco Zero, em Macapá. As bancas examinadoras de cada uma das etapas serão compostas por docentes doutores (as) do quadro do Programa de Pós-graduação em Educação da Unifap.

O curso tem duração de 24 meses, com dedicação em tempo integral (manhã, tarde e noite). O resultado final sai no dia 17 de dezembro. Os classificados irão ingressar no primeiro semestre letivo do ano de 2020, conforme calendário acadêmico da Unifap. Para mais informações, os interessados devem acessar o site do Depsec: https://depsec.unifap.br/index .php?c=ppged20