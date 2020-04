Programas de Pós-Graduação têm até 30 de abril para apresentar projetos sobre epidemias

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 20 de maio

Pesquisadores de programas de Pós-Graduação têm até 30 de abril para apresentar pesquisas sobre endemias, epidemias, surtos e pandemias. Projetos precisam ser inseridos no edital do Programa de Combate às Epidemias, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O edital contempla pesquisadores das áreas de infectologia, epidemiologia, imunologia, bioengenharia, microbiologia e bioinformática.

Os programas de pós-graduação que desejam concorrer têm até às 17h do dia 30 de abril para submeter suas propostas. A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 20 de maio e o resultado final ficará disponível no dia 29 de maio no site da CAPES.

O objetivo não é só buscar soluções para combater a covid-19, o novo coronavírus, mas também preparar o país para o surgimento de outras doenças e surtos. O programa visa desenvolver estudos em diversas áreas, como prevenção, tratamento, diagnóstico e controle de doenças e contribuir para criação de equipamentos de prevenção que podem auxiliar profissionais da saúde.

A CAPES vai investir até R$ 70 milhões para financiar mais de 20 projetos e conceder bolsas de doutorado e pós-doutorado. Os projetos contemplados devem receber até R$ 345 mil para custear as despesas da pesquisa, como: material de consumo e serviços de terceiros, peças de reposição de equipamentos, passagens para viagens de campo.

O acompanhamento e avaliação dos projetos serão feitos por meio de um relatório anual, que será enviado à CAPES. Esse material deve conter as principais atividades desenvolvidas durante a pesquisa.

