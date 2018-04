Meteoritos que caíram na Terra pertenceriam a antigo planeta

Pedaços de asteroide que caíram na superfície terrestre em 2008 pertenceriam a planeta que foi destruído há bilhões de anos

Em 2008, fragmentos de um asteroide conhecido comoTC3 caíram no Deserto da Núbia, no Sudão. Ao analisarem os meteoritos, que foram batizados de Almahata Sitta, os pesquisadores ficaram intrigados por conta de sua composição: entre outros elementos, havia pedaços de diamante que vieram do espaço. Após 10 anos de estudos, os cientistas publicaram um artigo no periódico científico Nature afirmando que a origem desse diamante seria de um antigo planeta do Sistema Solar que foi destruído há bilhões de anos.

Para chegar à conclusão, os pesquisadores inspecionaram as propriedades atômicas dos elementos que faziam parte do meteorito. A grande questão, no entanto, era investigar como ocorreu a formação de diamantes — que só conseguem ser desenvolvidos em condições de enorme pressão e temperatura.

Saiba mais no site Galileu