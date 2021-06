Covid-19: Confira os grupos que serão vacinados nesta quarta-feira (30)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue na vacinação da população em geral da capital e, também, na execução dos grupos prioritários. Nesta quarta-feira (30), as vacinas contra a Covid-19 serão ofertadas para pessoas acima de 42 anos sem comorbidade, pessoas que atuam com manipulação de alimentos em supermercados e atacarejos, profissionais da construção e engenharia civil, arquitetura e urbanismo. Além deles, a Semsa ofertará a segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca e CoronaVac.

Pessoas acima de 42 anos

A Semsa está fazendo a terceira chamada para pessoas a partir de 42 anos. A vacinação deste grupo acontecerá de 9h às 15h e o imunizante estará disponível nos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo. Também é possível ter acesso ao imunizante na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, no Anfiteatro da Unifap, no IFAP e na UEAP.

Nesses locais também serão atendidas para a aplicação da 2ª dose de Astrazeneca, pessoas de 60 anos ou mais, ou que estão com o vencimento marcado até o dia 15 de julho.

Para receber a 1ª dose é necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. Para a segunda dose, o munícipe deve apresentar a carteira com indicação da 1ª dose.

2ª dose de CoronaVac

Pessoas que estão com a segunda dose de Coronavac atrasada ou no período de recebimento serão atendidas das 9h às 15h nos pontos de drive-thru da Prefeitura, localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo.

Será preciso apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e a carteira de vacinação com indicação da 1ª dose.

Manipulação de Alimentos

As pessoas que trabalham com manipulação de alimentos em supermercados e atacarejos nos departamentos de laticínios, hortifrutigranjeiros e açougues receberão a 1ª dose do imunizante conta a Covid-19 na sede da Associação Amapaense de Supermercados (Amaps), localizada na Avenida General Gurjão, 259- Centro.

A vacina estará disponível das 13h às 17h e para iniciar o esquema vacinal é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documento que comprove vínculo com a empresa.

Construção e Engenharia civil, Arquitetura e Urbanismo

Os profissionais ligados à construção e engenharia civil, arquitetura e urbanismo poderão se vacinar contra a Covid-19 das 9h às 13h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Pedro, Novo Horizonte, Congós, Pedrinhas e Raimundo Hozanan.

Na hora da vacinação é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documento que comprove vínculo com a empresa.

Quilombolas

Na quarta e quinta-feira (30/06 e 01/07) serão realizadas ações de aplicação de 2ª dose para quilombolas do Curiaú. As atividades serão realizadas das 9h às 14h na Escola Estadual José Bonifácio, localizada no quilombo do Curiaú.

Para receber o imunizante é preciso apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e a carteira de vacinação com indicação da 1ª dose.

