O mercado das apostas no esporte cada vez cresce mais

As apostas online no Brasil vêm crescendo desde a década passada sem parar. Estima-se que hoje o faturamento do mercado das apostas no país movimenta cerca de 2 bilhões de euros ou 13 bilhões de reais ao ano. Esta estimativa inclui as apostas administradas pela Caixa Econômica Federal. As apostas online cobrem os mais variados esportes, dentre eles o futebol, que é paixão entre os brasileiros. Existem operadoras internacionais acessíveis ao público brasileiro.

Hoje existem várias empresas internacionais que mantêm portais e operam no Brasil, como Bet365, Sportingbet, NetBet e KTO. Estes portais são cada vez mais frequentados por brasileiros, e até patrocinam clubes de futebol nacionais ou atuam como sponsors de eventos. Enquanto não existe a ilegalidade de apostar online, mas ainda tampouco há uma regulamentação definitiva, os defensores da liberação deste passatempo alegam que, além de gerar arrecadação para o poder público e movimentar a economia, estabelecer regras para o setor vão permitir um controle maior coibir tanto a dependência de usuários quanto a atuação de empresas suspeitas.

Para aquelas pessoas que gostam de esportes as apostas online oferecem a possibilidade tempo real, de assitir um jogo e postar no resultado e isso enriquece a experiência dos torcedores, unindo o gosto pelo esporte com a emoção de apostar no seu time por exemplo.. Os valores da maioria das apostas são baixos, e oferecem diversão aos aficionados sem maiores riscos. As pessoas gostam de apostar, seja no Mega Sena ou no seu time favorito ou naquele palpite que tem por certo no próximo jogo.

Como apostar

Para apostar é preciso se cadastrar numa plataforma ou casa de apostas online e criar uma conta . O procedimento geralmente é gratuito. A receita das empresas se forma geralmente através do fluxo das apostas. O leque de opções é imenso.É possível fazer apostas de futebol até críquete, passando por basquete, MMA. tênis, fórmula 1 e até de esportes menos populares no Brasil, como hóquei e beisebol.

No caso de futebol, você poderá achar competições internacionais e conhecidas como a LIga europeia e eventos regionais de menor porte. Atualmente, é possível apostar, por exemplo, na Copa São Paulo Sub-20 e no campeonato fluminense, e no paranaense.

As apostas não se restringem ao placar final de uma partida ou corrida. No futebol, pode-se apostar em diferentes aspectos como no placar do primeiro tempo, no total de gols,, no número de escanteios e em outros resultados relacionados aos jogos entre vários outros aspectos. Também, é possível apostar “ao vivo” – enquanto a partida está acontecendo

Ao fazer o cadastro, o usuário deposita um valor do qual vai dispor para poder jogar. Há um valor mínimo para cada aposta –e, em alguns serviços, pode ser de apenas R$ 1,00.

O chamado “odd” é uma probabilidade que atua como uma cotação para cada aposta e que define quanto será pago para determinada aposta. Se o “odd” de uma aposta for 1,20 por exemplo, quer dizer que essa aposta paga 20 por cento e se o apostador investir 100 e ganhar, ele terá um prêmio de 120. Se a odd for 2,00, ele vai receber R$ 200,00. As possibilidades e cotações dependerão de cada casa. É o resultado das informações e palpites com que a casa se maneja. No entanto a pessoa que vai apostar pode ter informações ou palpites diferentes

Também dá para fazer apostas acumuladas: o usuário faz várias apostas combinadas e a odd final é a multiplicação da odd de cada uma.Para ganhar, no entanto, é preciso acertar todos os resultados.

