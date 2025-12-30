Com apoio do Governo do Amapá, Instituto John Macapá é lançado e amplia ações sociais por meio do esporte na capital amapaense

Iniciativa foi lançada no Bairro Perpétuo Socorro e reúne crianças, jovens e famílias com atividades esportivas e sociais. Projeto terá foco inicial nas artes marciais e atuação ampliada em toda a capital.

Com apoio do Governo do Amapá, foi lançado na tarde da sexta-feira, 27, o Instituto John Macapá, projeto social voltado à promoção do esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e transformação social. O evento aconteceu no Bairro Perpétuo Socorro, em Macapá, reunindo crianças, jovens, famílias e representantes do esporte amapaense.

A programação contou com diversas atividades esportivas e recreativas, como voleibol, futebol, beach tennis, corte de cabelo, além de brincadeiras lúdicas e atendimentos de saúde bucal, proporcionando um momento de lazer, cuidado e integração comunitária.

O instituto leva o nome do atleta amapaense de artes marciais mistas John Teixeira da Conceição, conhecido nacionalmente como John Macapá, que construiu uma trajetória de destaque no MMA brasileiro e internacional. A iniciativa nasce com o objetivo de alcançar crianças e jovens de diferentes bairros da capital, utilizando o esporte como instrumento de oportunidades, disciplina e desenvolvimento social.

O Instituto John Macapá vai trabalhar com diversas modalidades esportivas, com foco inicial nas artes marciais, além de outras atividades que promovam disciplina, inclusão social e desenvolvimento físico e social das crianças e jovens atendidos. O polo principal do projeto será no Bairro Perpétuo Socorro, atendendo prioritariamente a comunidade do entorno.

O endereço completo do espaço será divulgado oficialmente em breve, após a finalização dos ajustes estruturais. Neste primeiro momento, o instituto encontra-se em fase de implantação. As vagas ainda não estão abertas, e as informações sobre inscrições e participação serão divulgadas nos canais oficiais do Instituto. A prioridade será para crianças e jovens nascidos ou residentes na comunidade atendida.

A secretária de Estado do Desporto e Lazer, Cibely Peixoto, destacou a importância do projeto e o compromisso do Governo do Estado com ações de impacto social.

“Esse projeto nasce no Bairro Perpétuo Socorro, mas não se limita a um território. O Instituto John Macapá dialoga com toda a capital. O esporte transforma vidas, cria oportunidades e aproxima o Governo das comunidades. Seguiremos apoiando iniciativas que promovem inclusão e cidadania”, afirmou.

Secretária de Estado do Desporto e Lazer, Cibely Peixoto

Idealizador do Instituto, John Macapá ressaltou a importância de devolver à sociedade, por meio do esporte, as oportunidades que fizeram parte da sua trajetória.

“Eu saí da periferia de Macapá e sei o quanto uma oportunidade faz diferença. O Instituto começa aqui no Perpétuo Socorro, mas nossa missão é alcançar toda a cidade. Queremos mostrar para crianças e jovens que é possível sonhar e vencer, independentemente de onde se vem”, destacou o atleta.

Atleta de MMA e idealizador do instituto John Macapá

O atleta olímpico Venilton Teixeira também participou do lançamento e reforçou o papel do esporte como ferramenta de transformação social.

“O esporte ensina valores que vão além da competição. Projetos como esse ajudam a formar cidadãos, fortalecem comunidades e criam caminhos reais para o futuro das nossas crianças e jovens”, afirmou.

Atleta olímpico, Venilton Teixeira

O Governo do Amapá segue apoiando iniciativas esportivas e sociais que promovem inclusão, oportunidades e qualidade de vida, fortalecendo políticas públicas voltadas à juventude e ao desenvolvimento social em todo o estado.

Agência de Notícias do Amapá

