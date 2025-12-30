Maior Réveillon da Amazônia celebra chegada de 2026 no Amapá com espetáculo piromusical inclusivo, com fogos de baixo ruído

Virada no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá show de luzes com 10 minutos de duração e será acompanhada pela Bateria da Estação Primeira de Mangueira.

Por Keila Góes

Na virada do ano, para receber 2026 com alegria, emoção e felicidade, o Governo do Amapá realiza, no dia 31 de dezembro, no Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, um grande show piromusical (espetáculo que combina fogos de artifício com música), como parte da programação do Maior Réveillon da Amazônia. O espetáculo terá duração de 10 minutos e utilizará exclusivamente fogos de baixo ruído, garantindo um momento especial para quem for prestigiar a celebração.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com uma festa moderna, segura e inclusiva, proporcionando um espetáculo visual de alto nível para a população, sem impactos sonoros excessivos.

O evento integra as atividades oficiais do Governo do Amapá e foi cuidadosamente planejado para marcar a virada de ano de forma responsável, ampliando o acesso ao público e preservando o bem-estar coletivo, em um momento simbólico de renovação e esperança.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com uma festa moderna, segura e inclusiva

Inclusão e respeito à população

A utilização de fogos de baixo ruído beneficia especialmente crianças, idosos, pessoas com sensibilidade auditiva, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e animais, que normalmente sofrem com o barulho intenso dos fogos tradicionais.

De acordo com a diretora-presidente da Fundação Marabaixo do Estado do Amapá, Josilana Santos, a iniciativa reafirma as políticas de inclusão social do Governo do Estado.

“A proposta é unir emoção, cultura e responsabilidade social, garantindo que todos possam vivenciar esse momento especial do Maior Réveillon da Amazônia e celebrar a chegada de 2026”, destacou.

Tecnologia de padrão internacional

Responsável pela execução do espetáculo, Márcio Santana explicou que toda a estrutura segue rigorosamente padrões internacionais de segurança, com equipamentos de última geração utilizados em grandes eventos realizados em Dubai, Inglaterra, Austrália e Copacabana, no Rio de Janeiro. Os equipamentos, de origem americana, passam por rigorosos protocolos de segurança.

“O Governo do Amapá está oferecendo uma estrutura de alto nível. O amapaense merece celebrar o Maior Réveillon da Amazônia e receber 2026 com emoção, alegria e tranquilidade”, afirmou.

Os equipamentos, de origem americana, passam por rigorosos protocolos de segurança.

Celebração com responsabilidade ambiental

Além da segurança e da inclusão, o espetáculo foi planejado com foco na redução dos impactos ambientais, reafirmando o compromisso do Governo do Amapá com práticas sustentáveis em eventos públicos.

O show piromusical consolida o Maior Réveillon da Amazônia como uma celebração que une inovação, cultura e responsabilidade social, fortalecendo o calendário festivo do Estado e proporcionando uma experiência marcante para a população.

O Amapá virou. E você faz parte disso

O Réveillon 2026 adota o conceito “O Amapá virou. E você faz parte disso”, que simboliza não apenas a chegada de um novo ano, mas a transformação vivenciada pelo estado, evidenciada pela aprovação de 70% da população, conforme a última pesquisa pós-Expofeira. A celebração é promovida pelo Governo do Estado em parceria com o Instituto Artístico Cultural e Social Cena Livre, com articulação do presidente do Senado Federal e senador pelo Amapá, Davi Alcolumbre.

Mais do que uma festa, o evento consolida-se como um importante motor econômico. Ao longo de cinco noites, de 27 a 31 de dezembro, o Réveillon do Amapá integra turismo, cultura e oportunidades de negócios, reunindo mais de 50 atrações locais na Noite Amapaense. A programação inclui ainda os shows da virada com Nattanzinho Lima, Nattan e a Estação Primeira de Mangueira, além de apresentações do Grupo Revelação, Anitta, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, no Encontro dos Amigos, em Macapá. A Noite das Aparelhagens contou com Crocolive, Transamérica, Som Tropical, Mega Gibson, Trepidante, Hippersom, Amazônia Fusion+, Matrix e Mega Pressão 360.

O Réveillon do Amapá 2026 também conta com o patrocínio das empresas 7K, Betano, O Boticário, Cartões Caixa e Elo. A edição deste ano promete repetir o sucesso de 2025. Com visibilidade internacional após a COP30, o estado busca transformar o Réveillon em uma vitrine global, fortalecendo a imagem de um Amapá sustentável, moderno e atrativo para investimentos. No entorno do anfiteatro da Fortaleza de São José, a expectativa é de que mais de 250 empreendedores garantam renda extra por meio dos espaços exclusivos disponibilizados pelo Governo do Estado.

Foto de capa: Iago Fonseca/ GEA

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...