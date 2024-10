Curso Sebrae Lidere desenvolve autoliderança e engajamento da equipe

Desenvolvido para capacitar empresários e gestores, o curso foi pensado para que sejam líderes inspiradores

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realizará o Curso Sebrae Lidere. O objetivo é desenvolver autoliderança, engajamento da equipe para busca de resultados, ampliar habilidades comunicativas e melhorar a recepção de feedbacks. O Sebrae Lidere será realizado na sede da instituição em Macapá, da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), na Sala 1, no período de 21 a 31 de outubro, das 18h30 às 22h30.

De acordo com o gerente da UEE/Sebrae, Maikon Richardson, o treinamento promove uma capacitação de forma eficiente, para que se tornem uma influência positiva.

“Com o Lidere, oferecemos uma formação prática e personalizada, com workshops focados em autoliderança e liderança para resultados, e sessões de coaching individual. Queremos que os participantes saiam do curso prontos para aplicar novas estratégias e transformar o desempenho de suas empresas, especialmente em um cenário desafiador como o atual. Investir no desenvolvimento da liderança é investir diretamente no sucesso do negócio”, comenta o gerente Maikon Richardson.

Lidere

O Curso Sebrae Lidere, terá dois workshops de 16 horas cada um; cada workshop será dividido em duas partes de 8 horas; e quatro sessões de coaching para cada participante, com duração de 1 hora; tendo um total de 36 horas de capacitação.

Investimento

Para mais informações e investimento sobre o Curso Sebrae Lidere, acesse o site: Loja Sebrae.

Coordenação

O Curso Sebrae Lidere é coordenado por Maikon Richardson, gerente da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), pela gestora do Projeto Atendimento Territorial Soluções Educacionais Corporativas, Ademilce Ataíde.

Programação

Curso presencial

Data 1º workshop: 21 a 24/10/2024

Data 2º workshop: 28 a 31/10/2024

Local: Sala 1 – Sebrae Amapá

Hora: 18h30 às 22h30

Data: 24/10 a 21/11 – Sessões de Coaching

Agendar durante o curso.

Serviço

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

