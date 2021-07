Cientistas descobrem exame para detectar o Alzheimer

Matheus Barros

Atualmente não existe um exame que comprove se um paciente possui Alzheimer ou não. Diversas pistas comportamentais e neurológicas levam aos diagnósticos existentes. No entanto, isso pode mudar a qualquer momento.

Um grupo de pesquisadores da Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, relatou que a doença pode ser detectada por meio de peptídeos e proteínas no líquido cefalorraquidiano (LCR) de um paciente, que pode ser coletado em punção lombar.

De acordo com os pesquisadores, por meio do LCR é possível detectar três biomarcadores da doença de Alzheimer, são eles: placas amilóides patológicas (A), emaranhados (T) e neurodegeneração (N), chamados coletivamente de ATN.

O grupo de biomarcadores também podem ser utilizados para detectar outra condição neurodegenerativa chamada degeneração frontotemporal.

As duas doenças podem ser confundidas devido os sintomas parecidos, além de também existirem pacientes que possuem as duas patologias. Com o novo exame, espera-se que seja possível confirmar se o diagnóstico se trata de Alzheimer ou degeneração fromtotemporal.

Um dos autores do estudo comparou o novo exame à um teste de gravidez que pode apresentar positivo ou negativo, mas alertou que também é possível que o teste apresente um falso positivo ou negativo.

