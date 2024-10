Artista plástica Gláucia Porpino Nunes Crispino participa de uma Exposição no Museu do Louvre em Paris

A artista Amapaense Gláucia Crispino, será uma das grandes atrações do Salão Internacional de Arte Contemporânea, que ocorrerá em outubro de 2024 no renomado Carrousel Du Louvre, em Paris. Reconhecida por suas obras vibrantes e cheias de energia, ela vem conquistando espaço no cenário artístico nacional e internacional com suas criações abstratas e técnicas únicas.

Sua trajetória artística, moldada por influências da natureza e pela interconectividade do universo, é marcada pelo uso de tinta acrílica diluída e pincéis que criam formas arabescas, inspiradas em renomados artistas como Beatriz Milhazes e Jackson Pollock. Com um processo criativo intuitivo e orgânico, suas obras são uma celebração da vida e da expansão da consciência.

Agora, ela dá um passo significativo em sua carreira ao ser selecionada como uma artista brasileira para expor na galeria Vivemos Arte para integrar a exposição no Carrousel Du Louvre em Paris.

A abertura da exposição será realizada no dia 18 de outubro de 2024, às 19h (horário local), com entrada exclusiva para convidados. Nos dias 19 e 20 de outubro, o evento estará aberto ao público, oferecendo a todos a oportunidade de conhecer as obras de artistas contemporâneos de todo o mundo.

Serviço:

• Vernissage: 18 de outubro de 2024 (exclusivo para convidados) • Exposição aberta ao público: 19 de outubro, das 11h às 20h; 20 de outubro, das 11h às 19h • Local: Carrousel du Louvre, Salle Delorme/Gabriel - D 49, Paris • Organização: Vivemos Arte • Curadoria: Lisandra Miguel

Mais informações em: www.vivemosarte.com.br

Roberta Paiva (96) 98129-2484

