Forte Tufão Hagibis deve atingir o Japão no fim de semana

Meteorologistas no Japão alertam que um tufão deverá atingir ampla área do país, desde o oeste até o norte, durante o fim de semana.

A Agência de Meteorologia informou que, na manhã desta quarta-feira (9) o violento Tufão Hagibis se encontrava próximo às Ilhas Mariana, indo em direção ao noroeste.

A agência afirma que o tufão pode chegar muito perto do oeste e leste do Japão, antes de se direcionar para o norte, ao longo do sábado e domingo.

A partir de hoje, os ventos já deverão se intensificar nas ilhas de Ogasawara, e o mar ficará agitado a partir desta quinta-feira.

A agência informou ainda que o Hagibis ganhou intensidade rapidamente em um período de 24 horas, tornando-se o que meteorologistas dos Estados Unidos chamam de supertufão.

O professor Kazuhisa Tsuboki, da Universidade de Nagoya, disse que é raro um tufão ganhar tanta intensidade em apenas um dia. Ele atribui a velocidade do tufão ao fato de ele ter atravessado áreas nas quais a temperatura da água do mar era elevada.

Tsuboki alerta para a possibilidade de o Hagibis manter a intensidade enquanto se aproxima do Japão, já que a temperatura dos mares ao redor do país se encontra mais elevada do que a média.

*Emissora pública de televisão do Japão

