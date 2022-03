SESI e SENAI Amapá lançam seleção de estagiários

O SESI e o SENAI Amapá estão com processo seletivo aberto para contratação de estagiários para as Unidades de Macapá, Santana e Vale do Jari. Os interessados em participar têm o período de 7 a 11 de março para enviar currículo, seguindo as orientações previstas no edital publicado no site www.ap.senai.br ou www.ap.sesi.org.br.



As vagas são destinadas para estudantes que estejam cursando, a partir do 3º semestre, Administração, Contabilidade, Design e/ou Publicidade e Propaganda (Comunicação), Pedagogia e Educação Física. Os estagiários receberão uma bolsa auxílio correspondente a 70% do salário mínimo vigente no momento da contratação.



A seleção contará com etapas de caráter eliminatório, e inicia com a análise curricular, seguida de avaliação de conhecimentos de Português e Informática, comprovação documental, dinâmica de grupo e entrevista. O processo terá validade de 12 meses a contar da data de publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Mais detalhes em: https://bit.ly/3MgM6WN

