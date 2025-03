Clube de Leitura e Arte Literária Café com Letras comemora 2 anos de atividades, neste sábado (8)

Projeto iniciou as atividades em 2023, nos cafés de Macapá, com intuito de promover o hábito e o prazer da leitura, por meio de conversas, com troca de impressões e debates

Neste sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Clube de Leitura e Arte Literária Café com Letras, completa dois anos de atividades ininterruptas. A celebração acontece no espaço cedido ao Clube, pela Livraria Leitura, localizada num shopping, na zona sul da cidade.

De acordo com a advogada Soraia Brito, idealizadora do projeto, o clube iniciou suas atividades em 2023, nos cafés de Macapá, com intuito de promover o hábito e o prazer da leitura, por meio das conversas, com troca de impressões e debates. Depois de algum tempo, o projeto formou parceria com a livraria, já mencionada, e nesse espaço o grupo vem se reunindo desde seu terceiro encontro.

Inicialmente, os encontros buscavam compartilhar impressões sobre obras literárias lidas, e no decorrer do tempo, as atividades vêm se expandindo, explorando e divulgando a literatura produzida no Amapá, com participação de grandes autores, prosadores e poetas, como Fernando Canto, Lulih Rojanski, Bruno Muniz, e outros autores. Além dos artistas em geral, que têm no Café com Letras a oportunidade de exporem seus trabalhos e aproximarem-se mais do público, sempre muito participativo a cada reunião.

“Crescer é evoluir, mas também passar por etapas desafiadoras. E isso só foi possível graças à participação comprometida e vibrante de todos os integrantes do Clube”, destacou Soraia Brito, coordenadora do projeto.

Os encontros literários e culturais acontecem no segundo sábado de todo mês, no mezanino da livraria Leitura, no Amapá Garden Shopping.

Programação

Exposição de arte do artista plástico Herivelto Maciel

Bate-papo Literário sobre o livro “O sedutor do sertão”, de Ariano Suassuna

Sarau poético com Ana Anspach; Bruno Muniz; Camila Baia; Eleny Quintela; Filipe Rocha; Gabriel Guimarães; Inês Silva; Jaci Rocha; Jerrison Mota; Jojo Dieira; Juciane Rios; Juliana Rocha; Lara Utzig; Marcela Serrão; Marcio Barros; Mary Paes; Mathias Alencar; Pat Andrade; Soraia Brito e Tiago Quingosta. Serviço:

Clube de leitura e arte literária celebra dois anos de atividades

Data: 8 de março | Sábado

Hora: 18h

Local: Mezanino da Livraria Leitura (Amapá Garden Shopping)

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

