Rússia acusa França de querer ‘continuar guerra’ e reage à fala de Macron sobre arsenal nuclear

Presidente francês afirmou ontem que cogita colocar as armas nucleares do país à disposição para proteger aliados na Europa

A Rússia reagiu nesta quinta-feira (6) às declarações do presidente da França, Emannuel Macron, que sugeriu que poderia colocar o arsenal nuclear do país em operação para proteger os aliados europeus de uma ameaça do Kremlin. O pano de fundo para o discurso é a invasão das tropas de Vladimir Putin na Ucrânia, conflito que já supera três anos de duração.

Hoje, o porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, afirmou que a fala de Macron representa uma ameaça ao país e que a França pensa mais na “continuidade da guerra” contra as tropas de Zelensky, na Ucrânia, do que no fim dos combates.

“A declaração foi extremamente combativa. Dificilmente, pode ser percebida como um discurso de um chefe de estado com mentalidade pacífica. Em vez disso, pelo que foi dito, pode-se concluir que os pensamentos de Paris são principalmente sobre a guerra, sobre continuar a guerra”, afirmou o porta-voz do Kremlin à agência russa Tass.

