Prefeitura autoriza reabertura de shoppings em Macapá na segunda-feira

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, autorizou na noite desta sexta-feira, 17, por meio do Decreto nº 2.624/2020, a reabertura de galerias comerciais e similares situados em shoppings centers da capital. A medida acompanha a terceira etapa de retomada das atividades econômicas mediante restrições, condições sanitárias e prevenção para evitar a proliferação do contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), no âmbito municipal.

Segundo o documento, os shoppings voltarão a funcionar nesta segunda-feira, 20 de julho, das 12h às 20h, de segunda a domingo, com até 50% da capacidade. Além disso, deverão seguir protocolos e medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias, como o uso de máscara de proteção facial por clientes e funcionários, assegurar a distância mínima de um metro entre as pessoas e disponibilizar álcool em gel 70%.

Continuam proibidos de funcionar nos shoppings: cinemas, parques e playgrounds. As praças de alimentação seguem regras de bares, restaurantes e similares, de acordo com o Decreto de nº 2.602/2020, que institui apenas 50% da capacidade do local, distanciamento de 1 metro entre os clientes e 2 metros de cada mesa. A prefeitura também recomendou que crianças menores de 12 anos não circulem pelos estabelecimentos autorizados.

De acordo com o Município, as medidas foram tomadas levando como base a redução na fila por leitos nas UBS’s e UTIs nas últimas semanas. “Autorizamos a reabertura de 50% dos shoppings centers, mas não devemos esquecer de priorizar a saúde e a segurança da população. Por isso, defendo o cumprimento de alguns protocolos para o bem de todos, como as regras de higienização e evitar a aglomeração das pessoas que são os passos fundamentais para se evitar o contágio do Coronavírus”, disse o prefeito de Macapá, Clécio Luís.

Todos os setores deverão atender às medidas de controle e distanciamento social dos clientes e funcionários, regras sanitárias de limpeza constante e ventilação do ambiente, além da contínua conscientização do processo de higiene de colaboradores e clientes sobre o risco de transmissão do vírus. Estas deverão contar com o apoio de suas entidades representativas, como a Federação do Comércio.

Confira mais detalhes do decreto:

Orientações sobre o funcionamento de cada modalidade nesta nova fase de retomada do comércio estão no Decreto 2.624/2020 e podem ser acessadas pelo link: http://macapa.ap.gov.br/coronavirus/atos-normativos/.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Mônica Silva

