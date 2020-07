Amapá tem 33.585 casos confirmados, 2.324 em análise laboratorial, 22.346 pessoas recuperadas e 505 óbitos

O Governo do Amapá atualiza neste sábado, 18, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 33.585 casos confirmados e 2.324 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 19.966 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 149 novos casos confirmados, sendo 50 em Macapá, 21 em Santana, 10 em Laranjal do Jari, 4 em Mazagão, 30 em Oiapoque, 2 em Pedra Branca, 9 em Porto Grande, 7 em Serra do Navio, 14 em Vitória do Jari e 2 em Ferreira Gomes.

Óbitos

A atualização inclui também 6 novos óbitos de pessoas naturais de três municípios. Dois deles ocorridos nos dias 15 e 20 de maio; um no dia 1º de junho e três em julho, dos dias 14, 15 e 17.

– Em Macapá quatro vítimas. Duas do sexo feminino, ambas sem comorbidades declaradas: uma de 42 anos, ocorrido no Centro Covid-2; e outra de 86 anos, ocorrido em hospital particular. Entre as vítimas do sexo masculino, um de 67 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido na UBS Lélio Silva; e um de 87 anos, com comorbidade relacionada à neoplasia, ocorrido no Centro Covid-2.

– Em Laranjal do Jari uma mulher de 59 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Centro Covid-LJ;

– Em Vitória do Jari um homem de 79 anos, hipertenso, ocorrido no Centro Covid-LJ;

Assim, o Amapá chega a 505 mortes em 15 municípios (Macapá 322/ Santana 70/ Laranjal do Jari 42 / Mazagão 7/ Oiapoque 17/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 9/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 12/ Tartarugalzinho 3/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 4/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 22.346 pessoas. (Macapá 10.480/ Santana 2.516/ Laranjal do Jari 2.476/ Mazagão 496/ Oiapoque 883/ Pedra Branca 2.093/ Porto Grande 681/ Serra do Navio 370/ Vitória do Jari 543/ Itaubal 125/ Tartarugalzinho 283/ Amapá 249/ Ferreira Gomes 338/ Cutias do Araguari 249/ Calçoene 330/ Pracuúba 234).

Dos 33.585 casos confirmados:

Macapá 14.592

Santana 4.838

Laranjal do Jari 3.441

Mazagão 961

Oiapoque 1.891

Pedra Branca 2.200

Porto Grande 879

Serra do Navio 510

Vitória do Jari 1.288

Itaubal 177

Tartarugalzinho 485

Amapá 366/ Ferreira Gomes 428

Cutias do Araguari 503

Calçoene 769

Pracuúba 257

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 6.337, sendo:

Macapá: 1.693

Santana: 1.548

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 259

Oiapoque: 356

Pedra Branca do Amapari: 12

Porto Grande: 347

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 354

Itaubal: 8

Tartarugalzinho: 807

Amapá: 76

Ferreira Gomes: 20

Cutias do Araguari: 633

Calçoene: 133

Pracuúba: 51

Internações

O número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 145 pacientes, sendo 105 casos confirmados e 42 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 91 estão no sistema público (37 em leito de UTI /54 em leito clínico) e 14 estão na rede particular (11 em leito de UTI /3 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 17 estão no sistema público (0 em leito de UTI /17 em leito clínico), e 25 estão na rede particular (0 em leito de UTI /25 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 10.629

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

