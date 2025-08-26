Governo do Amapá fortalece saúde mental com novo prédio do Caps Acolher, em Macapá

O Governo do Amapá inaugura nesta terça-feira, 26, o novo prédio do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps) Acolher, em Macapá. A instituição agora passa a atender no bairro Jesus de Nazaré, com uma estrutura ampla, moderna e apostando na arte como elemento terapêutico e de identidade cultural.

O prédio conta com consultórios, triagem, enfermagem, farmácia, enfermarias e recepção no térreo, além de salas de grupo, psicologia, terapia ocupacional, serviço social, copa, repouso e sala multiprofissional no primeiro piso. A programação de inauguração terá atrações culturais, com o cantor Wanderley Andrade e do grupo grupo vocal Jeane Souza e Banda.

A unidade, que completa 14 anos de serviços prestados desde a inauguração em 2011, atende atualmente 950 pessoas e realiza, em média, 470 atendimentos mensais. O novo espaço foi estruturado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para oferecer mais conforto, acessibilidade e qualidade no acompanhamento de usuários.

Local: Prédio do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas – CAPS Acolher

Data: 26/08/2025 às 8h30

Endereço: Avenida Antônio Siqueira, nº 875 – Bairro Jesus de Nazaré

