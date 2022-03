Suzana Pires ministra palestra sobre empoderamento feminino no Sebrae

Palestra faz parte do evento Mulheres Protagonistas que marca o Lançamento do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

e Projeto Sebrae Delas 2022

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove o evento Mulheres Protagonistas, que conta com a Palestra Dona de Si, ministrada pela ex-atriz da Rede Globo e roteirista, Suzana Pires. O tema provoca uma reflexão profunda em cada mulher que deseja vencer os próprios desafios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Loja Virtual do Sebrae. O Mulheres Protagonistas, acontece na Sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, na próxima quinta (24), às 17h.



A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, explica a importância do empoderamento feminino. “A mulher precisa encontrar o caminho para ser protagonista da sua própria história. Dessa forma, investimos em eventos e projetos para que possamos atrair mais o público feminino ao mundo do empreendedorismo e consequentemente, proporcionar alternativas para alcançar a tão sonhada independência financeira”, ressalta a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.



Palestra



A Palestra Dona de Si, orienta a mulher a entender como se conquista o protagonismo na própria vida; como se tornar uma empreendedora de si mesma; e como superar seus problemas diários ao empreender. A palestra foi desenvolvida por meio do Instituto Dona De Si, fundado por Suzana Pires, que atua pelo empoderamento feminino em todas as áreas da economia, com resultados excelentes.

Palestrante

Suzana Pires,é atriz, roteirista, empreendedora e ativista, que construiu uma carreira com diversos pioneirismos na América Latina. É a primeira atriz protagonista a ser roteirista chefe de telenovela, série e filmes; foi a primeira roteirista latina a se formar em Showrrunner em Los Angeles; a única atriz brasileira a participar do Sundance Directors LAB com o filme Casa Grande.

Além de ser uma atriz popular na américa latina, as novelas que criou também se tornaram sucesso de venda internacional. Como criadora, é conhecida pelas suas entregas de qualidade, multimídia, com alto impacto no público, retorno de investimento, sempre com muita consistência, conquistando diversos sucessos audiovisuais. Já atuou em 15 novelas, quatro (4) séries, 12 filmes, 18 peças de teatro e já escreveu três (3) novelas, duas (2) séries, cinco (5) filmes e seis (6) peças de teatro; além de ser formada em Filosofia.

Lançou o Livro Dona de Si, que é o método de transformação que criou e utiliza no próprio instituto, com impacto em mais de 100 mil mulheres dentro da plataforma e segue lançando produtos para o público feminino.

Celebrar

O evento Mulheres Protagonistas, marca o lançamento da edição 2022, do Projeto Sebrae Delas, com uma diversificada programação e homenagens pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

Mulher de Negócios



O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, é uma iniciativa que tem como objetivo identificar, selecionar e premiar mulheres empreendedoras de todo o país, as quais transformaram sonhos em realidade e cuja história de vida, hoje, é exemplo para outras que possuem o mesmo sonho.

Sebrae Delas



O Sebrae Delas, é um projeto que tem como objetivo, aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres e busca fortalecer o Empreendedorismo Feminino ao valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres, difundindo e profissionalizando a cultura empreendedora, por meio da oferta de cursos, workshops e mentorias.

As empreendedoras selecionadas recebem acompanhamento técnico para desenvolver aspectos de gestão, empreendedorismo, comportamento, planejamento estratégico, gestão financeira e marketing.

Programação

Local: Salão de Eventos Macapá

Data 24.3.2022 – Quinta-Feira



Hora: 17h – Palestra Eu Sei Me Defender

Palestrante: Ex-lutadora de Jiu Jitsu, Especialista em prevenção e enfrentamento a violência contra a mulher – Érica Paes

Hora: 18h – Redes de Apoio à Mulher no Amapá

Moderadora: Hosana Lima

Delegada Titular da Delegacia da Mulher – Sandra Dantas

Grupo Mulheres do Brasil – Cleicy Miranda

Secretária Extraordinária de Políticas para Mulheres – Renata Apóstolo

Central Única das Favelas Amapá (Cufa) – Alzira Nogueira

Hora: 19h – Liderança Feminina em Espaço de Poder

Palestrante: Vice-Presidente para América Latina da Internacional Socialista de Mulheres / Consultora Jurídica da Ação da Mulher Trabalhista – AMT Nacional Miguelina Vecchio – Marli Mendonça

Hora: 19h30 – Lançamento do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios e Revista Sebrae Delas

Palestrante: Diretora Técnica do Sebrae no Amapá – Marciane Santo

Hora: 19h50 – Palestra Dona de Si

Palestrante: Ex-Atriz da Rede Globo, Roteirista e Fundadora do Instituto Dona de Si – Suzana Pires.

