Macapá conquista 1º lugar entre as capitais brasileiras no ranking “Índice da Transparência Covid-19”

O ranking feito pela Open Knowledge Brasil (OKBR) classificou Macapá como a capital brasileira com o melhor índice de transparência na qualidade dos dados e informações relativos à pandemia do novo Coronavírus, publicados em seus portais oficiais. Macapá alcançou a nota 91, à frente da cidade de Vitória (ES), que recebeu a nota 90. Somente as duas capitais obtiveram o nível Alto. Depois vieram Natal (RN) em terceiro lugar, com 77 pontos, levando o nível Bom.

A avaliação foi realizada na semana passada. O Índice de Transparência da Covid-19 é um indicador sintético composto por três dimensões: Conteúdo (casos, demografia e infraestrutura), Granularidade (base de dados) e Formato (acesso e qualidade). Cada dimensão é constituída por um conjunto de aspectos avaliados separadamente, totalizando 26 indicadores.

O índice é representado em uma escala de 0 a 100, em que 0 representa o ente menos transparente e 100 o mais transparente. Os resultados são atualizados quinzenalmente. O resultado indica que Macapá é a capital que melhor divulga os dados epidemiológicos da pandemia, com os boletins atualizados com o número de contaminados e de exames, dados sobre atendimentos, taxa de isolamento, gráficos e outros que qualquer pessoa pode pesquisar no Portal da Transparência (https://macapa.ap.gov.br/coronavirus/).

Para a secretária municipal de Transparência e Controladoria, Nair Mota, esse é um trabalho desenvolvido por todos da atual gestão, que busca sempre informar sobre as ações que a prefeitura desenvolve em Macapá. E nesse tempo, de tantas emergências como da pandemia, continuou a ser transparente.

“Toda a equipe da Controladoria, Transparência, de Planejamento e Tecnologia e da Saúde não pouparam esforços em garantir todas as informações nos portais oficiais, com os boletins, acompanhamento dos índices e tantos outros dados. Agora, estamos vendo tudo isso descrito neste primeiro lugar no ranking”, disse.

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, ressaltou que esse primeiro lugar é resultado de toda uma equipe, que vem se desdobrando em um momento muito difícil. Mas que se empenha em mostrar para a população tudo o que vem sendo feito, gastos, contratos, além dos dados epidemiológicos, que são descritos no portal.

“Saibam que por trás de cada dado, cada gráfico, cada notícia, existem vários profissionais que estão, incansavelmente, trabalhando. Continuaremos sempre mantendo a população informada de tudo que a prefeitura tem produzido e feito para o combate a essa pandemia. Até conseguirmos não ter mais nenhum caso confirmado dessa doença e todos recuperados”, destacou Clécio.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Pérola Pedrosa

