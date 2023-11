Feirão Serasa Limpa Nome encerra nesta quinta-feira (30)

Até domingo (26), 13.770 mil amapaenses já haviam negociado suas dívidas no Feirão Limpa Nome da Serasa, que iniciou no dia 30 de outubro e encerra nesta quinta-feira (30).

Para quem quer aproveitar essa oportunidade para sair da inadimplência basta acessar o aplicativo da Serasa ou o site www.serasa.com.br. Os consumidores podem negociar dívidas com até 99% de desconto com mais de 500 empresas, como bancos, lojas, empresas de telecomunicações, entre outras.

Conforme o Mapa da Inadimplência do mês de outubro, o Amapá tem 330.678 mil pessoas inadimplentes, o que abrange 53,22% da população. O valor médio da dívida do amapaense é de R$ 5.143 mil.

Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes no Amapá têm entre 26 e 40 anos (36,8%), seguidos pela população entre 41 e 60 anos (34,1%), maiores de 60 anos (13,9%) e aqueles com até 25 anos (15,2%).

