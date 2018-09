Sebrae realiza Feira Vitrine do Produtor em Itaubal

A ação de mercado promove a agricultura familiar e incentiva a competitividade dos pequenos negócios rurais no segmento da horticultura

Isabel Ubaiara

O Sebrae no Amapá, promove a Feira Vitrine do Produtor, no Município de Itaubal, neste sábado (15), das 8h às 13h, na praça principal do Município de Itaubal . A feira faz parte do foco estratégico do Sebrae para aumentar os canais de comercialização utilizados pelos agricultores.

De acordo com a gestora do Projeto Crescer no Campo Horticultura de Macapá, Porto Grande e Itaubal, Rosimar Monteiro, será uma oportunidade dos empresários nos segmentos de restaurantes, lanchonetes e hortifrutigranjeiros realizarem aproximação comercial com os produtores da região, que produzem de forma diferenciada, com foco na produção agroecológica. O objetivo é fomentar principalmente parcerias comerciais futuras, onde o empresário possa negociar diretamente com o produtor rural.

“A Feira Vitrine do produtor, está estruturada em três momentos – Oficinas Gastronômicas que apresenta oportunidades de receitas de molhos artesanais, farofa de casca de banana e sucos funcionais, com a participação da Chef Aldaleia Trindade. Sessão de Negócios que conta com a participação de 15 empresas compradoras de Macapá (restaurantes, lanchonetes e mercantis) e 20 agricultores do município que ofertam sua produção”, disse a gestora do Projeto Crescer no Campo Horticultura de Macapá, Porto Grande e Itaubal, Rosimar Monteiro.

Parceiros

Para a realização da Feira Vitrine do Produtor, o Sebrae no Amapá, conta com as parcerias da Prefeitura Municipal de Itaubal, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Associação de Produtores Rurais de Itaubal, Sindicato Rural de Itaubal e com a Cooperativa de Produtores de Itaubal.