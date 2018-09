Orlando: motivos para visitá-lo além do Disney World

Quando pensamos em Orlando -uma simpática cidade do estado de Flórida nos EUA- a primeira coisa que vem a mente é a Disney World. Os parques fantásticos que Walt Disney projetou encantam gerações há muitos anos.

Mas Orlando tem muito mais a oferecer para qualquer turista e vale a pena conhecer esta bela cidade e seus pontos turísticos. Claro que os parques são os mais famosos, mas não descarte outras possibilidades que veremos a partir de agora.

O que fazer em Orlando e o que ver

Amway Center

Quem é fã do NBA e curte o melhor basquete do mundo, não pode perder a chance de ver jogos neste lindo ginásio. O time local é o famoso Orlando Magic. Ao entrar sinta a atmosfera dos grandes jogos e veja os melhores jogadores do mundo bem a sua frente. Vale a pena guardar na lembrança os telões que há no imponente ginásio, portanto, veja de perto os lances mais importantes e as cestas mais lindas.

Passeio de balão

Se você não tem medo de altura, suba o equivalente a um prédio de 40 andares de altura. O frio na barriga é muito gostoso, sem sombra de dúvidas! Uma adrenalina mais do que especial ver Orlando lá do alto – uma cidade agradável com clima perfeito para o seu divertimento e descanso.

Fazer compras

Certamente, você sabe muito bem o quanto a Flórida é importante no quesito compras! São várias lojas e shopping centers onde você poderá comprar de tudo um pouco – roupas, eletrônicos, artigos para crianças, bebidas, perfumes, e tudo mais que puder imaginar. Orlando é um verdadeiro paraíso das compras, portanto, faça uma pesquisa antes de comprar e escolha os melhores preços possíveis.

Orlando Eye

Quer um pouco mais de adrenalina? Orlando Eye é uma roda gigante muito alta que onde você terá uma visão panorâmica impressionante de 360 graus de toda a cidade. Como podemos ver, são muitas surpresas que esta cidade oferece aos turistas.

Hotéis

Orlando possui uma rede de hotéis muito boa dentro e fora dos parques da Disney – são preços diferenciados e que realmente valem a pena uma pesquisa mais aprofundada. Escolha o melhor hotel para você e se divirta!

Restaurantes

A grande quantidade de shopping centers em Orlando permite visitar muitos restaurantes de outros países. Portanto, se você curte uma gastronomia diferenciada, esta cidade da Flórida é bem rica neste ponto também.

O Cirque du Soleil

Ao lado do restaurante House of Blues visite o famoso Cirque du Soleil. Não sempre está ativo, mas pode procurar nesta página se estiver. É um espetáculo único para todas as idades. Chame os amigos e familiares e aproveite para curtir os melhores shows deste circo famoso no mundo todo. São artistas mais do que consagrados para o seu entretenimento.