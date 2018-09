Sebrae realiza Feira de Negócios no Jari e aguarda 20 mil visitantes

Com slogan ‘Um Vale de Oportunidades’, o Sebrae promove a comercialização de produtos e serviços, difusão de conhecimentos, ambiente favorável, geração de negócios e propaga o empreendedorismo

Denyse Quintas

O Sebrae realiza no Município de Laranjal do Jari, a Feira de Negócios do Vale do Jari, que ocorre na Praça João da Silva Nery, no período de 14 a 16 de setembro, das 17h às 23h. O evento reúne as culturas econômicas no Vale do Jari, mobiliza produtores rurais, potencial empresário, Microempreendedor Individual (MEI) e empresários.

Estrutura

Preparada para receber um público de até 20 mil visitantes, a estrutura montada é de 1.415 m²; o Salão de Exposição e Recepção possui 39 estandes, sendo 19 de comercialização, na área internada da quadra; seis (6) de prestação de serviços (clínica estética, cabeleireiro, escolas, Câmara de Dirigentes Lojistas-CDL, decoração e celular); três (3) institucionais; um (1) de sonorização; 10 quiosques para alimentação personalizados e padronizados; Palco Cultural, para apresentações de músicos e grupos folclóricos e de danças locais; e a Exposição Gastronômica, com comercialização de pratos, lanches com referência na gastronomia do município.

A diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar, diz que a instituição e os parceiros, ao realizar a Feira do Vale do Jari, oportunizam que os pequenos negócios tenham acesso a novos mercados, a promoção comercial, a visibilidade das suas marcas e assim, que possam movimentar a economia no município e contribuir para a geração de emprego e renda.

Feira

O tema da feira se sustentada em três eixos – Conhecimento, Exposição Mercadológica e Exposição Gastronômica. O Conhecimento, se apresenta por meio de cursos e palestras; a Exposição Mercadológica, apresenta a comercialização de produtos e serviços do setor econômico local; e a Exposição Gastronômica, comercializa nos quiosques da praça, pratos e lanches com referência gastronômica local.

Competição

O Sebrae realiza o Desafio das Merendeiras, no Centro do Idoso, neste sábado (15), às 14h. O evento promove o talento, cultura e a criatividade dos manipuladores de alimento das escolas da rede de ensino municipal.

Na ocasião, as merendeiras são estimuladas a criar um prato com uso de produtos da agricultura familiar, como forma de valorizar a região. São 10 selecionadas, na qual têm 1h30 para o preparo. O 1º lugar recebe o valor de R$ 300 reais e um kit de panelas; o 2º lugar recebe o valor de R$ 100 reais; e o 3º lugar recebe o valor de R$ 50 reais.

O Desafio das Merendeiros conta com o patrocínio das empresas Realliza, Chopp da Vovó, e dos consultores de políticas públicas – Eliane Barroso, Amandha Furtado, Kirlian Oliveira e Luís Pivovar.

Desfile

O desfile de moda acontece no período da feira, na área interna da quadra, às 20h. É uma estratégia e oportunidade de divulgação dos produtos expostos na feira. É uma vitrine para as empresas apresentarem suas marcas; produzem as modelos com suas peças e acessórias. Os modelos são homens, mulheres e crianças. Os expositores estão envolvidos na organização do desfile.

Parceiros

A Feira de Negócios do Vale do Jari é uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com a Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari (PMLJ).

Programação Cultural

Data: 14 de setembro de 2018 – Sexta-Feira

Hora: 17h – Abertura Oficial

Hora: 18h – Música Eletrônica

Hora: 19h – Mirian Guedes (Música Gospel)

Hora: 20h30 – Garage Band (Música Gospel)

Hora: 22h – Grupo Cultural HD Jari (Dança)

Hora: 22h30 – Gang dos Danados (Grupo de Dança)

Hora: 23h – José Carlos Sena (Violão e Voz)

Data: 15 de setembro de 2018 – Sábado

Hora: 17h – Abertura da feira ao público

Hora: 18h – Música Eletrônica

Hora: 19h – Grupo Cultural 3ª Idade (Carimbó)

Hora: 20h – Mente do Violão (Hip Hop)

Hora: 20h30 – Grupo Cultural Magia de Tupã (Dança)

Hora: 21h – Banda Tempero Caliente

Hora: 23h – Tayna

Data: 16 de setembro de 2018 – Domingo

Hora: 17h – Abertura da feira ao público

Hora: 18h – Música Eletrônica

Hora: 19h – TEAM Urbanos (Prof. Marcinho)

Hora: 20h – Música Eletrônica

Hora: 21h – DK Hip Hop

Hora: 22h – Música Eletrônica

Hora: 23h – Estevão Costa.

Foto: Chico Terra