Amazônia FiDoc apresenta “As Amazonas do Cinema”

Festival voltado para produções de mulheres cis e trans da Pan-Amazônia será realizado de 21 a 23 de novembro

Podem ser feitas, até 20 de outubro, as inscrições para a 2ª edição do festival “As Amazonas do Cinema”, mostra competitiva de curtas e de longas metragens produzidos por mulheres cis e trans da Pan-Amazônia e regiões de fronteira no Brasil, além de cineastas nascidas na região amazônica.

A mostra será realizada de 21 a 23 de novembro, dentro da programação do Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia FiDoc. O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo (mostras e festivais) e Lei Rouanet (patrocínio oficial do Instituto Cultural Vale).

O Festival “As Amazonas do Cinema” é pensado por uma curadoria formada por Lorenna Montenegro, Flávia Guerra e Zienhe Castro. A direção geral é assinada por Zienhe Castro, do Amazônia FiDoc, e Lorenna Montenegro e Flávia Guerra assinam a coordenação geral da 2ª edição do Festival ” As Amazonas do Cinema”.

Nos três dias de programação, “As Amazonas do Cinema” apresenta um olhar plural e atual sobre o que mais tem instigado as produções contemporâneas, realizadas por pessoas do gênero feminino, nos últimos três anos.

Além dos filmes, durante o festival, haverá um curso com as curadoras Flavia Guerra e Lorenna Montenegro, historiografando o legado e contribuição das pioneiras do cinema brasileiro, latino americano e pan-amazônico, como Margot Benacerraf, Edna Castro, Marta Rodríguez, Helena Solberg, Sara Gómez, Vera de Figueiredo e Ana Maria Magalhães.

Homenagens a personalidades do cinema, também estão na programação, além de masterclasses, oficinas, painéis, debates, entre outras ações. “As Amazonas do Cinema” é o resultado de um esforço iniciado em 2019 pelo Festival AMAZÔNIA FiDOC, para fortalecer a presença, participação e representatividade das mulheres do cinema de forma efetiva, ao incluir mais cineastas, roteiristas, produtoras, críticas de cinema, fotógrafas e jornalistas em todos os setores do Festival Pan-Amazônico de Cinema - Amazônia FiDoc.

“Nosso propósito inicial foi de nos unirmos em torno da produção audiovisual como elemento catalisador para fortalecer o diálogo e construir novas possibilidades entre nós mulheres e por nós mulheres do audiovisual da Pan-Amazônia. Acreditamos que esse primeiro movimento foi de uma potência gigante, que alargou nossas perspectivas e ampliou nossos sonhos de fazer, de ser e estar juntas. Com ele, uma pororoca se formou e fez com que em 2020, o Festival As Amazonas do Cinema surgisse. E ele veio com uma mostra competitiva que selecionou filmes realizados por mulheres por este imenso território Pan-Amazônico e regiões fronteiriças do Brasil”, explica Zienhe Castro.

Entre os filmes já premiados no festival estão “Até o Fim do Mundo”, curta colombiano realizado por Margarita Rodrigues Weweli-Lukana e Juma Gitirana Tapuya Marruá, e “Fakir”, longa da icônica Helena Ignez, sendo que o júri ainda concedeu um prêmio especial para o documentário “Portuñol”, de Thaís Fernandes. Neste ano, o troféu da 2ª edição do Festival "As Amazonas do Cinema" será desenvolvido pela artista visual paraense Lise Lobato.

SERVIÇO

A inscrição pode ser feita até 10 de outubro, exclusivamente, através da Plataforma Film-Freeway (https://filmfreeway.com/AmazoniaFiDoc).

Assessoria de imprensa: Mary Paes (96)99179-4950 Jambo Comunicação

