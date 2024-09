Tribunal de Justiça do Amapá capacita jovens para o setor hoteleiro em workshop

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) deu início, nesta segunda-feira (23), ao Workshop de Orientação e Formação Profissional em Hotelaria. A iniciativa, de iniciativa da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ), busca abrir portas no mercado de trabalho para adolescentes de projetos sociais, com foco no setor hoteleiro do estado. Dividida em três dias (23, 24 e 25 de setembro), a programação inclui conteúdos teóricos e práticos iniciais para os participantes.

O evento, sediado no Plenário Constantino Brahuna (na sede do TJAP), reuniu na abertura 50 jovens provenientes de quatro projetos sociais, além de quatro socioeducandos (jovens que a partir de conflito com a lei, passam por medidas socioeducativas). Entre os projetos sociais contemplados, estão: Escolinha de Futebol Futuros Atletas do Bairro do Trem (EFATT); Futuro Camisa 7; Projeto Social Carlos Galeto Teen – Comunidade Divina Misericórdia – Bairro Cidade Nova; Instituto Cidadão Comunitário Mirim (ICCM); Projeto Vozes do Futuro TJAP.

O desembargador-presidente Adão Carvalho enfatizou o compromisso do TJAP com o futuro dos jovens amapaenses. Após parabenizar a equipe da Coordenadoria Estadual da Infância Juventude (CEIJ), ele saudou o desembargador Gilberto Pinheiro, que está de licença médica, mas é um entusiasta da causa. “O Projeto Pirralho é uma realização dele que ainda dará muitos frutos, agora também com o desembargador João Lages, que o substitui na CEIJ. Aproveitem esta oportunidade. Estudem muito e trabalhem, pois todos nós só chegamos aqui com muito estudo e muito trabalho. Com vocês, que são o futuro do Amapá, não será diferente. Seja por meio da hotelaria e hospitalidade, que serão objeto desse workshop, ou por outros caminhos, aproveitem as oportunidades e se esforcem para colher os frutos de uma vida digna e recompensadora”, declarou o magistrado.

O instrutor do workshop, Danilo Scheibler, profissional com mais de quatro décadas de experiência no setor hoteleiro, incluindo passagens por redes renomadas como a Accor Hotels, compartilhou sua visão sobre o potencial turístico da região. “O crescimento do Turismo é algo inevitável no Brasil. Temos um país muito grande, uma economia muito forte, uma natureza muito rica e uma cultura vibrante. Obviamente aqui é um pouco mais distante do Sul do país, onde está o mercado mais latente na procura de hotelaria e turismo, mas também temos aqui os países vizinhos, como as guianas, que também têm muito potencial. Mas desenvolver esse potencial exige muito trabalho de divulgação, investimento e mão de obra qualificada. Quero estimular em vocês uma curiosidade e a busca por essa atividade nobre e dinâmica, que são a hotelaria e o turismo”, ressaltou o ministrante.

A juíza Laura Costeira, titular do Juizado da Infância e Juventude, Área de Políticas Públicas e Medidas Socioeducativas, ressaltou a importância da iniciativa para o público atendido pela Justiça e a alegria de ver acontecer uma transformação em termos da proteção integral da criança e do adolescente, escolarização e profissionalização de jovens. “A maioria do nosso público, que é tocado pela Justiça, está de alguma forma ou em risco ou em vulnerabilidade, e a eles normalmente é ofertado muito pouco. Fico muito feliz em ver que a Coordenadoria da Infância teve essa iniciativa de trazer esse evento, que é muito mais do que um workshop, pois certamente será um leque de oportunidades para todos que vão passar por aqui”, observou.

“Todos esses 50 adolescentes que vão fazer esse curso terão uma chance de ingressar na hotelaria e no turismo, com todo o potencial de crescimento que o setor tem em nosso estado“, afirmou a magistrada.

Diogo Castro, representante da CEIJ, explicou que o workshop é uma iniciativa que tem o apoio de todo o Tribunal de Justiça. “Agradeço ao desembargador-presidente Adão Carvalho e ao desembargador João Lages, que quando assumiu neste ano, colocou como diretriz que a educação seria prioridade na gestão dele dos jovens. O objetivo é dar a esse jovem uma expectativa de trabalho, abrir a sua mente para as oportunidades que existem dentro do mercado de trabalho em Macapá – na hotelaria, nos bares e nas lanchonetes. É um setor muito forte aqui no nosso estado que com certeza é carente de mão de obra”, afirmou o servidor

O setor hoteleiro do Amapá recebeu a iniciativa com entusiasmo. Gilmar Barra, vice-presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Amapá (Sindibar), destacou que o tema é muito importante porque trata de capacitação no setor que precisa de pessoas. “O nosso setor está muito carente de açougueiro, padeiro, cozinheiro e tem muita vaga disponível. Mas o mais importante do que isso é saber que tem pessoas jovens que querem se capacitar no setor de turismo. O setor que cresce todo dia e aqui no Amapá não é diferente”, garantiu.

Ricardo Bueno, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Amapá, enfatizou a importância da qualidade no atendimento. “Temos que ser bons antes, durante e depois no atendimento aos nossos hóspedes, para que sejamos sempre notados e lembrados. Daqui, deste workshop, pode sair um proprietário de hotel ou um profissional na área de atendimento ao público, e vocês precisam compreender a importância disso”, afirmou.

Segundo Alessandro Toscano Costa, de 17 anos, que frequenta o projeto Carlos Galeto Teen, este foi seu primeiro contato com os ramos de hotelaria e turismo. “Nunca tinha tido contato com essa área, mas já consigo me imaginar atuando – inclusive só agora entendi que uma tia minha atuava na área”, observou. “Gostei muito de conhecer e entender o funcionamento interno dos hotéis, como as tarefas são divididas, achei tudo muito interessante”, registrou.

Manoel Victor, do mesmo projeto, declarou que “achei muito bacana essa experiência e é sempre muito importante aprender coisas novas e ampliar nosso conhecimento e aprender uma coisa nova”. O jovem afirmou ainda que “ainda não tinha me imaginado numa área assim, não sei o que vai dar certo, mas é legal ter mais uma possibilidade”.

O Workshop de Orientação e Formação Profissional em Hotelaria, promovido pelo Tribunal de Justiça do Amapá, por meio da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude. A iniciativa tem como finalidade promover a independência financeira e a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Através da capacitação em diversas áreas da hotelaria, os participantes terão a oportunidade de adquirir habilidades que os permitirão atuar em um setor que é essencial para a economia local.

Sobre o Workshop de Orientação e Formação Profissional em Hotelaria

Além disso, o curso é especialmente adaptado às especificidades regionais do Amapá e aborda as particularidades culturais e econômicas da região, o que torna a formação ainda mais relevante para a realidade dos jovens assistidos pelos projetos sociais do TJAP.

Sobre o Instrutor

O instrutor do workshop, Sr. Danilo Scheibler, é um profissional com mais de 40 anos de experiência na área de hotelaria, tendo ocupado cargos de gestão em redes hoteleiras renomadas, como a Accor Hotels. Ele possui formação em Tecnologia em Hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul, além de capacitações especializadas como o curso Disney Style Service pela Disney University e o curso de Gestão Estratégica de Negócios pela Academia Universidade de Serviços Accor. No Amapá, Danilo foi Gerente Geral do Novotel Macapá por mais de sete anos, desempenhando um papel fundamental na modernização do hotel e na capacitação de equipes locais. Sua experiência no estado lhe dá um conhecimento profundo das necessidades e características do mercado hoteleiro regional, o que enriquece ainda mais o conteúdo do workshop.

Sobre a Coordenadoria da Infância e Juventude do TJAP – CEIJ/TJAP

A unidade especializada tem como prioridade as políticas de atendimento à infância e juventude, com base na Resolução n° 94, de 27 de outubro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e a Lei Complementar Estadual n° 077/2012, de 26 de outubro de 2012.

