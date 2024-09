Abertas inscrições para seleção de tradutor intérprete de Libras

Aos interessados, inscrições vão até 30 de setembro de 2024

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação, por tempo determinado, de profissional tradutor intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras). As inscrições irão até o dia 30 de setembro de 2024, no site https://depsec.unifap.br/concursos/, O(a) candidato(a) que se inscrever no PSS deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$100.

Veja aqui o edital completo

São ofertadas 2 vagas para profissional de Libras. O valor mensal que o(a) contratado(a) receberá será de R$ 4.556,92, podendo ser acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, se necessário.

O Processo Seletivo terá duas etapas: Prova de Desempenho (classificatória e eliminatória); e Prova de Títulos (classificatória). A Prova de Desempenho consistirá de uma avaliação prática de interpretação simultânea do Português para Libras e da Libras para o Português. Ambas as etapas ocorrerão no dia 12 de outubro de 2024. O resultado final será divulgado no dia 18 de outubro de 2024.

O prazo da duração dos contratos será de um ano, com possibilidade de prorrogação até o limite máximo de dois anos. Os contratados se submeterão a jornada de 40 horas semanais em regime de trabalho presencial e/ou trabalho remoto durante o turno diurno e/ou noturno, conforme a necessidade do serviço.

Para concorrer à vaga o(a) candidato(a) precisa ter diploma em curso superior de Bacharelado em Tradução e Interpretação em Libras – Língua Portuguesa, em Letras com Habilitação em Tradução e Interpretação em Libras ou em Letras – Libras. Diplomados em outras áreas de conhecimento também concorrer, desde que possuam certificado de cursos de extensão, de formação continuada ou de especialização em Tradução e Interpretação de Libras, com carga horária mínima de 360 horas, ou Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa/Libras, comprovada por meio de certificação em exame promovido pelo Ministério da Educação (Prolibras).

