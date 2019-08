Conheça os benefícios da Educação Maker

Método estimula criatividade e aprendizado das crianças

A educação maker é um conceito novo que tem sido adotado nas instituições de ensino do país. No entanto, por ser uma novidade no âmbito educacional, ainda há dúvidas sobre o que é e qual é a sua contribuição para o aprendizado infantil. E, de modo geral, o movimento cria espaços para as crianças trabalharem com a “mão na massa”.

É comprovado que, quando inseridas na cultura de construir projetos com as próprias mãos, as crianças exercitam a criatividade e habilidades psicomotoras e socioemocionais. Dessa forma, também contribui com o desenvolvimento de conhecimentos em diferentes campos do saber. Além disso, favorece atitudes de cooperação, responsabilidade e resiliência; melhora o desempenho escolar; estimula a autoconfiança e contribui para o desenvolvimento do processo criativo.

“Penso que a educação maker é um forte aliado para educação pois desempenha um papel fundamental quando se trata de criatividade e trabalho em equipe. Vi alunos que não socializavam se tornarem líderes com poder de criatividade enorme”, ressalta o estudante de Engenharia Elétrica Amós Costa Silva, ao relatar sua experiência como professor estagiário em uma instituição de ensino que possui um espaço voltado para a prática.

BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define algumas competências gerais que deverão ser trabalhadas ao longo da educação básica. O documento define o Pensamento Científico, Crítico e Criativo, a Empatia e Cooperação e a Responsabilidade e Cidadania como uma das dez diretrizes que devem ser introduzidas no ambiente escolar. Essas habilidades também são trabalhadas na educação maker.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...