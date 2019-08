Sebrae realiza Feira de Negócios no Jari e aguarda 20 mil visitantes

Com slogan ‘Um Vale de Oportunidades’, o Sebrae promove a comercialização de produtos e serviços, difusão de conhecimentos, ambiente favorável, geração de negócios e propaga o empreendedorismo

Denyse Quintas

O Sebrae realiza no Município de Laranjal do Jari, a Feira de Negócios do Vale do Jari, que ocorre na Praça João da Silva Nery, no período de 6 a 8 de setembro, das 17h às 23h. O evento reúne as culturas econômicas no Vale do Jari, mobiliza produtores rurais, empresários, Microempreendedor Individual (MEI) e potenciais empresários.

Estrutura

Preparada para receber um público de até 20 mil visitantes, a estrutura montada é de 1.415 m²; O Salão de Exposição e Recepção possui 30 estandes, Palco Cultural e a Exposição Gastronômica, com comercialização de pratos, lanches com referência na gastronomia do município.

Para o diretor superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro, a Feira de Negócios do Vale do Jari, é um evento que já faz parte do calendário do Município de Laranjal do Jari, e é um ambiente favorável para geração de oportunidades de negócios e estimula o surgimento, a ampliação e a diversificação de empreendimentos sustentáveis, além de difundir o empreendedorismo como um estilo de vida.

Feira

O tema da feira se sustentada em três eixos – Conhecimento, Exposição Mercadológica e Exposição Gastronômica. O Conhecimento, se apresenta por meio de cursos e palestras; a Exposição Mercadológica, apresenta a comercialização de produtos e serviços do setor econômico local; e a Exposição Gastronômica, se apresenta com comercialização, de comidas e lanches com referência na gastronômica local.

Desfile

O desfile de moda acontece no período da feira, na área interna da quadra. É uma estratégia e oportunidade de divulgação dos produtos expostos no evento. É uma vitrine para as empresas apresentarem suas marcas. Na ocasião, produzem os modelos com suas peças e acessórios. Os modelos são homens, mulheres e crianças. Os expositores estão envolvidos na organização do desfile.

Parceiros

A Feira de Negócios do Vale do Jari é uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA); Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari (PMLJ); Instituto Federal do Amapá-Campus Laranjal do Jari; Sindicato do Comércio do Jari (Sindcom/Jari) e Provedor de Internet Fly Web.

