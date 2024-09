Após reunião com lideranças indígenas, governador Clécio Luís envia gerador para regularizar fornecimento de energia na aldeia Kumarumã, em Oiapoque

Ação busca regularizar as necessidades apresentadas ao gestor em encontro na última sexta-feira, 20, em Macapá. A gestão estadual articula o envio de equipamentos e requalificação de rede para outras três aldeias no município.

O governador Clécio Luís enviou nesta quarta-feira, 25, um grupo gerador de 550kVA para regularizar o fornecimento de energia elétrica na aldeia Kumarumã, em Oiapoque, após ouvir e levantar soluções para os problemas enfrentados pelas comunidades indígenas da região durante encontro com caciques na última sexta-feira, 20, no Palácio do Setentrião, em Macapá.

Com essa nova fonte de energia, os moradores da maior aldeia do estado terão eletricidade de forma permanente, o que melhora a qualidade de vida e atende necessidades como o armazenamento de alimentos e o funcionamento de equipamentos básicos para o dia a dia. É planejado, ainda, o envio de uma equipe técnica da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) para fazer uma revisão para evitar falhas no sistema de abastecimento e curtos-circuitos nas aldeias.

Secretário de Estado da Infraestrutura, David Covre”Como medida imediata estamos encaminhando esse grupo gerador novo e moderno que vai garantir a energia suficiente e de qualidade para alimentar a comunidade. A rede de distribuição lá é precária e precisa de intervenção, então a médio prazo o Governo do Estado vai fazer as intervenções necessárias para a requalificação da rede”, ressaltou o secretário de Estado da Infraestrutura, David Covre.

Durante a reunião com o gestor estadual, as lideranças indígenas expuseram dificuldades enfrentadas nas aldeias, como a utilização de recursos coletados entre os próprios moradores para custear a manutenção dos geradores. Segundo os indígenas, a rede elétrica atual não acompanha o crescimento populacional e o aumento da demanda pelo recurso.

Secretário Adjunto dos Povos Indígenas, Elson Galibi”Depois das tratativas com equipes que lideram nesses locais, com a apresentação dos problemas enfrentados, nós estamos fazendo esse envio como uma medida primeira de assistência para essa aldeia, que é a maior da comunidade, mas continuamos articulando para pr estar total apoio para as demais aldeias”, frisou o secretário Adjunto dos Povos Indígenas, Elson Galibi.

Além do envio do motor para Kumarumã, a gestão estadual segue com as articulações para garantir o bem-estar dos povos originários que enfrentam o mesmo problema, como o envio de uma bomba injetora para a aldeia de Santa Isabel e, de forma emergencial, a reposição de um grupo gerador para aldeia Kariá. Também está em planejamento a atualização da rede elétrica do povoado indígena de Kumenê.

Agência de Notícias do Amapá

