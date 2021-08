INPI concede registro da marca Café com Ciência da Embrapa Amapá

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) deferiu o pedido de registro da marca Café com Ciência, evento de divulgação científica da Embrapa Amapá que consiste em encontros aproximativos entre autores de publicações técnico-científicas e público em geral. “A motivação é promover um bate papo sobre o conteúdo das novas publicações disponibilizadas nos repositórios da Embrapa”, explica a idealizadora do evento, bibliotecária Adelina Belém. O registro foi deferido para a marca mista (desenho e nome), com arte criada pelo designer Fábio Martins.

Desde 2017 o evento movimenta boa parte da equipe técnica em torno dos encontros pré happy hour, onde são lançadas novas publicações de resultados de pesquisas. O primeiro aconteceu no final da tarde de 5 de setembro de 2017, na biblioteca “Dorival Pimentel”. Até a mais recente edição, em janeiro de 2021, o evento ganhou literalmente cara e forma. O formato do evento segue a base tradicional, com abertura, composição de mesa, apresentações dos autores, mas a proximidade e interatividade com o público dão o tom diferenciado do Café com Ciência.

Ao longo dos anos, algumas edições do evento passaram por ajustes de horários e locais, foram incorporadas a outras programações como a Jornada de Iniciação Científica e Embrapa & Escola, até que a necessidade de distanciamento físico devido à pandemia trouxe o desafio de adaptar o Café com Ciência às características de videoconferência. “Considero este evento uma excelente forma de acompanhar a finalização das tecnologias, bem como para ampliar o alcance dessa divulgação junto aos técnicos e produtores”, disse Marcos Tavares, pesquisador do núcleo de pesca e aquicultura, que já apresentou resultados de estudos de sanidade de peixes antes e após a pandemia, por meio do Café com Ciência.

O Café com Ciência é uma proposta de Boas Práticas, originada dos serviços da Biblioteca da Embrapa Amapá, em parceria com o Comitê Local de Publicações e o Núcleo de Comunicação Organizacional (NCO). Em 2021 Adelina Belém teve aprovada sua dissertação de mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (Rede PROFNIT/Universidade Federal do Amapá), sobre o Café com Ciência, com orientação do professor doutor Cláudio Márcio Campos de Mendonça (Unifap) e coorientação da bibliotecária doutora Alessandra Rodrigues da Silva, lotada na Gerência da Informação da Secretaria Geral da sede da Embrapa. A proposta de registro da marca é um dos produtos da sua pesquisa acadêmica.

Saiba mais sobre o Café com Ciência nesta página:

https://www.embrapa.br/amapa/biblioteca/cafe-com-ciencia/edicoes

