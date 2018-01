Boticário convida para uma vida mais cheia de imaginação com a nova linha Dream

Os splashes Filtro dos Sonhos, Espelho Secreto, Jardim de Mistérios e Amor no Ar trazem fragrâncias únicas para se perfumar a qualquer hora do dia

O Boticário apresenta a linha Dream, com fragrâncias que convidam as mulheres a se transportarem a universos nos quais não existem limites para destravar a imaginação. Seja para colecionar ou presentear, os quatro novos splashes dão o toque de perfumação a qualquer hora e em diferentes momentos do dia com diferentes rotas de frescor. A novidade já está disponível nas lojas, e-commerce (www.boticario.com.br) e revendedoras da marca em todo país.

“Com imaginação, a vida fica muito mais gostosa. Dream é uma inspiração para que as mulheres soltem a criatividade e se permitam escapar da realidade, viver momentos mágicos, mesmo que só por alguns minutos. Criamos quatro fragrâncias com caminhos olfativos distintos para que possam ser usados em diferentes ocasiões: fresco, envolvente, delicado ou confortável”, diz o Gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno.

Jardim de Mistérios, Espelho Secreto, Filtro dos Sonhos e Amor no Ar têm a criação das fragrâncias mais elaboradas e remetem a perfumaria fina, mas perfumação leve – ideal para ser usada em abundância e reaplicada ao longo do dia. A embalagem traz o elemento dourado e uma tampa transparente cristal, além de rótulos lúdicos e coloridos, ilustrados por ícones que representam cada fragrância: uma chave, um espelho, um filtro dos sonhos e um coração, respectivamente.

Conheça melhor cada um deles:

Dream Body Splash Desodorante Filtro dos Sonhos, 200 ml

Fragrância com toque de lavanda floral envolvente.

Preço: R$ 59,90

Dream Body Splash Desodorante Espelho Secreto, 200 ml

Fragrância Floriental Frutal envolvente, traz um toque de baunilha âmbar e musk que revela o poder e a feminilidade feminina.

Preço: R$ 59,90

Dream Body Splash Desodorante Jardim de Mistérios, 200 ml

Fragrância frutal fresca e confortável, com notas de pera, bergamota, limão e maça.

Preço: R$ 59,90

Dream Body Splash Desodorante Amor no Ar, 200 ml

Fragrância romântica e delicada, com toque floral amadeirado.

Preço: R$ 59,90

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.760 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.