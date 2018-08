Dia do Folclore é celebrado com lendas e brincadeiras na rede de ensino de Macapá

Lendas amapaenses foram contadas para crianças das escolas municipais, nesta quarta-feira, 22, Dia do Folclore. Foram 200 crianças que estiveram na Biblioteca Elcy Lacerda prestigiando as atividades de contação de histórias, que dramatizaram histórias conhecidas como a lenda da cobra Sofia, pedra do guindaste, dentre outras.

As lendas foram apresentadas de forma lúdica para crianças das escolas municipais José Duarte, Eunice das Chagas, Rondônia, Maestro Miguel, Esforço Popular, Paraíso das Acácias, Neusona e Wilson Malcher. Essa é uma iniciativa da Prefeitura de Macapá, de promover o aprendizado regionalizado por meio de atividades divertidas e diferenciadas das comumente apresentadas em sala de aula.

“Valorizar, resgatar essa memória cultural do Norte é de grande importância. Nosso objetivo é fazer com que elas aprendam, descubram as nossas manifestações culturais. Elas já têm esse contato com os livros. O que a contação de histórias permite é o aprendizado de uma maneira mais lúdica”, explicou a chefe da Divisão de Recursos Didáticos, Samara Sampaio.

As crianças foram envolvidas nas apresentações, que arrancaram gargalhadas e interações com os arte-educadores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). “É bem divertido ver o Tio Nescal fazendo palhaçada enquanto conta as histórias das lendas daqui. Tenho medo da lenda do Curupira, por exemplo, porque ele é muito sinistro. Mas a gente vê tudo de uma maneira divertida, estou gostando muito de ver a natureza, a Iara e os índios nas apresentações”, descreveu a estudante Ana Gabriely, 10 anos, da escola Eunice das Chagas.

Rafaela Bittencourt