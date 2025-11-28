Maior edição do Dia Mundial da Limpeza no Brasil reúne 920 mil voluntários e supera expectativas

No dia 20 de setembro, aconteceu o Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day), organizado no Brasil pelo Instituto Limpa Brasil. A maior ação coletiva e ambiental do planeta, que contou com a participação de 190 países e territórios ao redor do mundo, disponibilizou os resultados no país. Participantes de todas as idades e origens se uniram para limpar o planeta com escolas, universidades, ONGs, municípios, empresas, ministérios e embaixadas. A edição de 2025 está sendo consolidada como a maior já realizada no país desde sua primeira edição, em 2018. Ao que tudo indica, um novo recorde foi alcançado.



De acordo com auditoria de mídia realizada pela Meltwater, o alcance potencial da mobilização global foi de 2,4 bilhões, com 429,4 milhões de menções na mídia somente no dia 20 de setembro.A meta global da mobilização deste ano, denominada “Strive for Five”, buscou engajar pelo menos 5% da população do planeta — limite identificado por cientistas como ponto de inflexão cultural para uma mudança sustentável.



Resultados Nacionais



O 8º Dia Mundial da Limpeza no Brasil mobilizou 920 mil pessoas, representando 0,45% da população brasileira e um aumento de 48,9% em relação ao ano anterior. Para que o Brasil alcance a meta global de 5%, ainda é necessário engajar aproximadamente 10 milhões de participantes.Durante as ações de limpeza realizadas em cidades, parques, praias e outros espaços, foram recolhidas 3.460 toneladas de resíduos. O esforço voluntário somou 2.760.000 horas de trabalho, representando uma economia estimada de R$ 16.560.000 ao estado com base nas horas de voluntariado. Além disso, a mobilização resultou na compensação de 1.384 tCO₂e, contribuindo diretamente para a redução de impactos climáticos.Foram registradas mais de 9.420 ações oficiais em todos os estados do país, demonstrando a força e capilaridade do movimento no território nacional.



Belém (PA) lidera mobilização histórica



No Brasil, a cidade sede da COP 30, Belém (PA), destacou-se ao liderar a maior ação já feita por um município no mundo em participação ambiental, tanto em escala local quanto global. A mobilização reuniu mais de 100 mil voluntários entre estudantes da rede estadual e municipal de ensino, sociedade civil, entidades governamentais e diversas organizações e empresas parceiras. O Instituto Limpa Brasil coordenou uma ampla programação que incluiu mutirões de limpeza em espaços públicos, palestras, oficinas, atividades culturais e educativas ao longo de toda a semana do evento.“O Dia Mundial da Limpeza não se resume a um único evento. É um lembrete para evitar o lixo, reciclar o lixo, conscientizar ou participar de ações locais que geram repercussão duradoura e têm o poder de catalisar mudanças sistêmicas”, afirma Edilainne Muniz, diretora executiva do Instituto.Em 2025, a ação demonstrou mais uma vez a força do esforço mundial. Independentemente de fronteiras e diferenças, as pessoas mostraram que, com diálogo, ação e solidariedade, é possível construir um futuro mais limpo, seguro e promissor.





Sobre o Instituto Limpa Brasil

O Instituto Limpa Brasil, fundado em 2010 pela empresa Com Atitude,, é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão: Promover educação e mobilização pública, de forma democrática e inclusiva, para erradicar o descarte inadequado dos resíduos restaurando o meio ambiente, construindo uma cultura de reciclagem, consumo consciente, produções responsáveis, economia circular, gerando renda para catadores de materiais recicláveis.

O Instituto Limpa Brasil é o representante oficial no Brasil do Let´s do It! Maior movimento de mobilização mundial em defesa do descarte adequado de resíduos que já atraiu mais de 90 milhões de voluntários em ações de limpeza em mais de 191 países. No Brasil lideram campanhas globais como o World Cleanup Day e My Future My Voice, focado em alfabetização para as mudanças climáticas.

Foto de capa: site Limpa Brasil

