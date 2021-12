Prefeitura realiza 12 horas de imunização contra Covid-19 e atualização da caderneta vacinação

Os 11 pontos de vacinação funcionarão das 9h às 21h.

Neste sábado (4), a Prefeitura promove uma ação de 12 horas de vacinação contra Covid-19. O Vacinaço Macapá será realizado em 11 pontos espalhados pela capital e ofertará a 1ª, 2ª e 3ª dose para o público em geral acima de 12 anos. A iniciativa pretende acelerar o ritmo de imunização, para garantir a proteção no combate ao vírus.

A ação ofertará a 1ª dose para o público geral acima de 12 anos com e sem comorbidades e, também, a 2ª dose de AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac para o público geral. Além da 3ª dose nas pessoas acima de 18 anos, independente de possuir alguma comorbidade ou não, profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos e imunossuprimidos.

O Vacinaço Macapá também atualizará a caderneta de vacinação com a oferta da Tríplice Viral, Papilomavírus Humano (HPV), Influenza H1N1 e outras para o público correspondente a partir dos 6 meses de idade.

Confira os locais, horários de funcionamento e públicos que serão atendidos:

Unidades Básica de Saúde (UBS), shoppings e Cras

Locais: Drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, Unidade Covid Santa Inês, UBS Marcelo Cândia, UBS Lélio Silva, UBS Cidade Nova, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) zona oeste, Macapá Shopping e Amapá Garden Shopping. Além das unidades itinerantes nas ruas São José e Cândido Mendes.

O atendimento será realizado no horário de 9h às 21h.

Vacinas ofertadas:

1ª dose para o público de 12 a 17 anos com Pfizer

1ª dose para público em geral com 18 anos +

2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias, no mínimo

2ª dose de Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias, no mínimo

2ª dose de CoronaVac para quem está no período de recebimento

3ª dose para idosos com 60 anos +

3ª dose para pessoas com 18 anos + com ou sem comorbidades

3ª dose para pessoas imunossuprimidas

3ª dose para profissionais da saúde

Tríplice Viral, HPV, H1N1 e outras para o público correspondente a partir dos 6 meses de idade.

Documentos

Para receber os imunizantes é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF, carteira de vacinação e laudo médico para os casos de comorbidades.

O público que receberá a segunda dose de qualquer imunizante contra a Covid-19 deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da primeira dose. Já as pessoas que receberão a terceira dose da vacina deverão ter a indicação da aplicação da segunda dose do imunizante.

No caso das outras vacinas de rotinas disponibilizadas durante a ação, é necessário apresentar a caderneta vacinal para atualização.

