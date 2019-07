Em menos de 15 dias, pedalinhos são alvo de mais uma depredação

Bêbados quebraram as correntes e depredaram os pedalinhos da Praça Floriano Peixoto neste domingo, 28, por volta das 8h. A ação foi filmada por um morador que passava pelo local. Esse é o terceiro ato de depredação contra os cisnes do lago em menos de 15 dias.

Os brinquedos foram furados e afundaram no lago. Novamente, eles terão que passar por manutenção com um custo de quase R$ 4 mil para a Prefeitura de Macapá. “Nos dias 15 e 23 de julho, os pedalinhos foram alvo de vandalismo e mais uma vez esse transtorno se repete. Quem perde são as famílias, que ficam sem essa opção de lazer”, destacou o secretário do Instituto Municipal de Turismo, Paulo Brito.

A Guarda Civil Municipal de Macapá e a Polícia Militar ainda não identificaram os culpados pela depredação. Os cisnes da Praça Floriano Peixoto foram colocados no lago para o período do Macapá Verão.

Cássia Lima

Curtir isso: Curtir Carregando...