Restaurante Bom Preço conquista bicampeonato no Festival do Melhor Camarão no Bafo

O cozinheiro Lourival Gomes conquistou o bicampeonato e levou para o Restaurante Bom Preço o título de Melhor Camarão no Bafo da Fazendinha, na 6ª edição do concurso que já é tradição dentro da programação do Macapá Verão. Além do título, o empreendimento ganhou um freezer vertical.

Organizado pelo Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), o concurso teve seis restaurantes na disputa. Eles tiveram que preparar o prato na frente de cinco jurados, que avaliaram técnicas de preparo, apresentação do prato, paladar e inovação.

“Nosso ingrediente principal é o amor, pois buscamos levar comida de qualidade, bom atendimento e muito, muito amor. Ganhar pela segunda vez esse título é o reconhecimento do nosso trabalho”, comentou Lourival Gomes.

De acordo com o diretor-presidente do Macapatur, Paulo Brito, o concurso busca fomentar a gastronomia local e atrair o público para valorizar o produto que é da região. “O camarão no bafo é um dos pratos típicos mais procurados pelos turistas que vêm ao Amapá. O concurso, além de valorizar nosso prato tradicional, incentiva os restaurantes a mostrar o que há de melhor”.

A programação, que iniciou com a apresentação da cantora Ágda, fez o público que assistia à disputa ficar com água na boca. Mas, para que não ficassem só na vontade, após os competidores servirem os avaliadores, uma degustação era servida para a plateia.

O segundo lugar do concurso ficou com o Restaurante Marujo, que levou uma TV de LED. Já a terceira colocação foi para o Vereda Tropical, que faturou um fogão industrial.

Jamile Moreira

