Touring Bird: a nova ferramenta da Google para um turismo livre de custos

A Google criou uma nova ferramenta para turistas. O Touring Bird é um website, desenvolvido especificamente a pensar nos terminais móveis, que compreende várias listas com tours, atrações e atividades a decorrer em destinos populares. Os utilizadores podem filtrar os resultados por preço, hora, duração e políticas de cancelamento, por exemplo.

Para já, ainda são poucas as cidades cobertas pelo serviço (Amesterdão, Praga, Toronto, Paris, Chicago e outras), mas serão adicionados novos sítios muito em breve.

Dentro de cada cidade é possível encontrar as atrações mais populares de cada destino, mas os conteúdos que a empresa destaca são as listas de sugestões locais que são criadas por equipas de especialistas. Adicionalmente, o Tour Bird organiza atividades por interesse. Em Londres, por exemplo, é possível encontrar atividades relacionadas com gastronomia, circuitos românticos, trajetos fotogénicos para munir o seu Instagram com fotografias mais apuradas e caminhos para fazer jogging.

