Quatro motivos para você visitar a Cidade Maravilhosa

Cláudio Lacerda Oliva

A capital do Rio de Janeiro é um dos destinos mais buscados por viajantes que gostam de belas praias, das noites cariocas, do centro cultural e histórico, e claro, dos famosos cartões postais, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, Corcovado e Arcos da Lapa.

Para quem pretende viajar nos meses de outubro e novembro deste ano é possível encontrar passagem para Rio de Janeiro por ótimos preços partindo de várias cidades. Além dos tradicionais da cidade maravilhosa, a capital oferece um leque de opções diferenciadas que podem ser aproveitadas ainda no segundo semestre desse ano. Confira:

Rock in Rio : O maior festival de Rock e música do mundo

Reconhecido como o maior festival de música do mundo, desde sua primeira edição em 1985, o Rock in Rio é um dos maiores marcos culturais e artísticos da cidade.

Esse ano, o line up conta com grandes nomes como: Foo Fighters, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Scorpions, Charlie Puth, Tropkillaz, Drake, CPM 22, Raimundos, Ivete Sangalo e muito mais. O evento tem ainda esse final de semana de 3 a 6 de outubro, no Parque Olímpico, zona oeste da cidade; Um cardápio especial de várias bandas nacionais e internacionais, num clima pra lá de festa.

Exposições culturais e artísticas

Região central

A região central do Rio de Janeiro conta com um leque de atrativos históricos, museus e centros culturais que estão sempre cheios de novidades e exposições para todos os tipos de público.

A agenda cultural para os próximos meses é intensa e variada. Entre as atrações estão musicais como “Peter Pan” e “Cartas para Gonzaguinha”, concertos no Theatro Municipal que recebe a presença de Pinchas Zukerman, Ira Levin, Lara Cavalcanti e Maria Pia Piscitelli.

Outro destaque é a mostra de animações japonesas que acontecerá no CCBB RJ. Serão apresentadas 15 produções, realizadas entre 1988 e 2016, para promover clássicos conhecidos do público e referenciados no mundo e títulos de diretores consagrados, além de obras populares baseadas em franquias de vídeo games e mangás. A entrada é gratuita. Aproveite ainda para visitar o Museu Nacional e ou assistir apresentações de teatro popular nos estabelecimentos públicos.

Visita a Ilha Fiscal o Aquário e o Museu do Amanhã

A área central da cidade passou também por uma mega revitalização. Vale visitar o Aquário do Rio de Janeiro considerado um dos mais completos e bem equipados do país. Outra opção é visitar a Ilha Fiscal, e andar de bondinho pelo centro histórico. Visite também o espetacular Museu do Amanhã, uma das melhores pedidas culturais da cidade.

Réveillon em Copacabana. O maior espetáculo de luzes do mundo

O Réveillon é a festa mais importante do ano e Copacabana serve de pano de fundo para a queima de fogos mais badalada do país. Além de Copa, outros lugares já estão com os preparativos indo de vento em popa.

O Réveillon do Morro 2020, uma das festividades mais luxuosas que acontece no Morro da Urca e no Pão de Açúcar, já está com ingressos à venda. Ainda haverá muita comemoração na Barra da Tijuca, Flamengo, Parque de Madureira e outros locais na Zona Oeste e Norte da cidade.

Como chegar

O Rio possui dois aeroportos, o Galeão, que recebe voos internacionais e nacionais, e o Santos Dumont, que, serve de base para a Ponte Aérea Rio-São Paulo e de outras capitais. I

