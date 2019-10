Aplicativo E-título: saiba como baixar o título digital para votar nas eleições para Conselho Tutelar

O aplicativo da Justiça Eleitoral substitui a versão em papel do título de eleitor e está disponível para download nos sistemas operacionais iOS e Android.

Amanda Bastos.

No dia 6 de outubro, entre 8h às 17h, serão realizadas em todo o Brasil as eleições para a escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, pensando nisso a Justiça Eleitoral incentiva os eleitores a baixarem o aplicativo móvel “e-Título” um documento digital gratuito que substitui a versão em papel do título de eleitor, permitindo o acesso rápido e fácil a informações sobre o endereço do local de votação, título de eleitor digital e sua situação eleitoral, dispensando a impressão de uma segunda via.

Para o cidadão que já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto, dessa forma, não precisará apresentar outro documento no dia da eleição. Mas caso não tenha feito ainda a biometria, é necessário apresentar o e-Título e um documento oficial com foto no dia da eleição.

É importante que você esteja com o título físico em mãos na hora de preencher os dados pessoais no documento digital, pois essas informações precisam ser idênticas às registradas no Cadastro Eleitoral, para validação do cadastro.

O e-Título está disponível para usuários de iPhone (iOS), smartphones (Android) e tablets podem fazer o download gratuito do App no Google Play e na App Store. Acesse a loja do seu celular (Play Store ou Apple Store) e digite na busca “e-Título”, encontre o aplicativo oficial e clique para fazer o download e, em seguida, a instalação.

Para saber mais sobre o E-Título acesse: http://www.justicaeleitoral. jus.br/tituloeleitoral/

