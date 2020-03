As casas de apostas são ilegais no Brasil? Essa é uma dúvida muito comum tanto entre apostadores, como também entre curiosos. Esse questionamento tende a crescer na medida em que as próprias apostas esportivas ganham espaço. Por isso, hoje vamos esclarecer a situação desta atividade no nosso país.

Como a lei brasileira lida com as casas de apostas?

Os jogos de azar estão, em tese, proibidos no Brasil. Por mais que as apostas esportivas não sejam uma questão de sorte, mas sim de análise e estratégia, tecnicamente elas estão agrupadas com esses jogos — como Bingo ou Cassino, por exemplo.

Isso significa que as casas de apostas são ilegais no Brasil? Depende. Fisicamente, sim. Isto é, você não pode ir apostar na loja da esquina para apostar e, se encontrar essa prática, estará diante de uma operação ilegal. Só que há um problema: a nossa lei que proíbe os jogos de azar é bastante antiga. E não previa o “fator internet”.

O ponto é que, hoje em dia, você pode comprar produtos de diferentes locais pelo mundo. Isso inclui, claro, os sites de aposta. Ou seja, ao apostar por uma plataforma internacional, você estaria sujeito às leis dos países nos quais elas estão inseridas. Assim, não há nada de ilegal de apostar.

Posso apostar em uma casa de apostas online?

Agora que você já entendeu a situação jurídica do Brasil, podemos partir para a questão central do artigo: posso apostar nas casas de apostas online? E a resposta é positiva: sim, você pode usá-las sem problema.

O grande ponto é apenas certificar-se de que ela esteja sediada em um país que permita a atividade, algo que acontece na enorme maioria das plataformas. Assim, você poderá apostar sem sustos ou medo de estar praticando algo ilegal.

Como escolher uma casa segura para apostar?

O fato de poder apostar no Brasil não significa que alguns cuidados não sejam necessários. Isso porque, além da lei, muitos sites de apostas não são confiáveis. Portanto, alguns critérios devem ser adotados antes de você fazer o seu primeiro depósito em qualquer tipo de site de apostas.

Abaixo, listamos algumas dicas para você caprichar na hora de escolher uma casa segura para apostar:

Regulamentação: como as casas de apostas são sediadas em países que permitem as apostas esportivas, elas devem ser regulamentadas. Verifique no rodapé do site.

Suporte: casas de apostas confiáveis possuem fácil comunicação com os seus usuários. Teste o chat ou o e-mail antes mesmo de abrir a sua conta.

Odds: algumas casas de apostas oferecem cotações muito abaixo das concorrentes. Um bom site oferece condições atrativas aos seus apostadores.

Experiência: por fim, verifique o tempo de mercado do site. Casas de apostas antigas tendem a ser mais confiáveis e honrar com os pagamentos.

Quais tipos de esportes as casas oferecem?

O mais legal das casas de apostas é que elas oferecem uma enorme variedade de esportes. Não importa se você gosta de futebol, tênis ou basquete: todas as grandes modalidades esportivas estão presentes nos principais sites de apostas globais. As menores também, pois é bem comum encontrar até partidas de e-sports para apostar.

Portanto, usando dos melhores sites de apostas, você pode investir no seu esporte favorito sem preocupações. Faça um filtro e comece a selecionar aqueles sites que parecem mais confiáveis e, claro, certifique-se de que a sede da plataforma permite as apostas esportivas. No restante, é só se divertir e tentar ganhar dinheiro com os seus investimentos.

