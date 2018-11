Aposentados começam a receber segunda parcela do 13º hoje

Beneficiários podem consultar o valor que vão receber por meio do site Meu INSS ou ligando no número 135

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem até um salário mínimo (R$ 954) começam a receber a segunda parcela do 13º salário nesta segunda-feira (26).

Atendimentos do INSS podem ser agendados pela internet

A data do pagamento é determinada de acordo com o número final do benefício. Os valores serão depositados até o dia 7 de dezembro deste ano.

Os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo começam a receber a segunda parcela do 13º a partir do dia 3 de dezembro.

É possível checar o valor a receber pelo site do INSS. O beneficiário pode acessar o portal Meu INSS ou ligar para o número 135.

Saiba mais no R7