Correios lança edital para serviço de cabotagem no transporte de livros

Os Correios acolhem, até o dia 7 de dezembro, propostas de contratação dos serviços de logística utilizando o modal cabotagem – navegação entre portos utilizando vias marítimas da costa brasileira. A iniciativa visa atender às demandas envolvendo uma operação específica para entrega de livros, que passará a contar com o transporte de superfície na modalidade porta-a-porta.

O critério de seleção deste pregão eletrônico é a oferta com menor preço. Serão permitidos lances para seis lotes, todos com os serviços de navegação partindo de São Paulo e com destino a Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus e Curitiba, a depender do lote.

Parceria – Desde 2017, representantes dos Correios vêm se reunindo com equipes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) para trocar informações sobre as peculiaridades da navegação de cabotagem e embasar a publicação do edital. Além disso, para alinhar o entendimento do mercado, os Correios realizaram em São Paulo uma audiência pública com os fornecedores desse modal.

A operação logística de livros por cabotagem é pioneira nos Correios. Após a avaliação dos resultados alcançados nesse projeto, a empresa poderá expandir a utilização desse modal para outras operações.

Mais informações sobre o edital podem ser obtidas no site dos Correios.