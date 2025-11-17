Escritora amazonense toma posse na Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul

A escritora Júlia Christiny Fernandes Lima, conhecida pelo nome literário J. Flima, tomou posse no dia 8 de novembro de 2025 como integrante da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul (ABARS), em cerimônia realizada em Porto Alegre. O evento foi conduzido por Izabelle Valadares e pela presidente da instituição, Bernadete Saidelles.

O convite para integrar a Academia foi feito em 15 de agosto de 2025, em reconhecimento ao seu talento literário e à sua atuação no cenário artístico e cultural da Região Norte.

Além de escritora, J. Flima é aluna da 1ª série das Escolas Idaam, na unidade Morada do Sol, onde concilia a rotina de estudos com a dedicação à literatura. Professores e colegas acompanham com entusiasmo a trajetória da jovem autora, que inspira outros estudantes ao mostrar que a arte e a educação podem caminhar juntas.

“Ver uma estudante amazonense ocupar um espaço de destaque nacional é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar e literária. Júlia é exemplo de dedicação e talento”, declarou a direção do Idaam.

Natural de Manaus (AM), Júlia é integrante da Academia de Literatura, Artes e Cultura da Amazônia (ALACA) e da Associação dos Escritores do Amazonas (ASSEAM); também é autora das obras “Os Espíritos da Harmonia: Os Herdeiros” e “Os Espíritos da Harmonia: Mar de Tempestade”, além de participar da antologia “Contos da Meia-Noite”. Seu novo livro, “Lua Wolf: Ascensão de uma Estrela”, tem lançamento previsto para dezembro deste ano.

Júlia é a terceira amazonense a ocupar uma cadeira na ABARS: o primeiro foi o poeta Álvaro Smont, seguido da autora e artista visual Sophia Diniz.

Veja o registro da posse em https://www.instagram.com/academia_abars/ e em https://www.instagram.com/lumischt_universo_cultural/

Curtir isso: Curtir Carregando...