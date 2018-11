Ipê e ICMBio promovem Oficina do Saber em Serra do Navio

O Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) realizarão, no dia 30 de novembro, no Ginásio Poliesportivo da Escola Estadual Hermelino Hebster Gusmão, no município de Serra do Navio (AP) a Oficina do Saber – Construção Coletiva de Aprendizados e Conhecimentos do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. O evento tem como objetivo apresentar os resultados preliminares do Programa de Monitoramento da Biodiversidade, de 2014 a 2017.

O ICMBio criou o Programa Monitora para as unidades de conservação federais com a intenção de acompanhar mudanças e proteger a natureza nessas áreas.

O objetivo do Programa Monitora é de conhecer e promover o debate sobre biodiversidade no contexto das unidades de conservação, aliando o conhecimento científico com o conhecimento local para transformar as informações do monitoramento em algo que seja útil para se repensar atitudes, e, para construir políticas públicas e novos caminhos.

O Monitora foi criado em 2011, e, de lá para cá, muitos dados sobre os mamíferos, aves, borboletas, plantas, quelônios, peixes e castanha foram coletados na Amazônia por meio do monitoramento participativo. Tudo isso compõe uma base de dados que permite estudos sobre o estado de conservação da biodiversidade.

Alessandra Lameira

Assessora de Comunicação/Mosaico da Amazônia Oriental