Os amantes de esporte terão uma oportunidade inédita de participar de um minicruzeiro fitness.

Um minicruzeiro temático onde os viajantes poderão praticar atividades físicas em alto-mar. Esta é a proposta da 26o edição do cruzeiro fitness que promoverá atividades de yoga, bike, pilates, crossfit, funcional e zumba.

A bordo do navio Costa Fascinosa, o 26o cruzeiro fitness partirá de Santos no dia 16 de dezembro e passará pelas cidades de Balneário Camboriú e Ilha Grande-RJ , retornando ao porto de Santos no dia 20 de dezembro de 2019.

O hóspede participará de aulas de yoga, bike, Pilates, Crossfit, funcional, Ritmos, Step, jump e Kangoo Jump ministrados por personal trainners renomados. Algumas aulas serão indoor e outras serão praticadas externamente, onde o aluno irá admirar o mar e as paisagens da costa brasileira enquanto se exercita.

Já para quem gosta de dançar, a 17º Dançando a Bordo da Costa Cruzeiros está confirmada para o dia 31/03/2020 e também terá seu embarque na cidade de Santos. As cidades visitadas serão Santos, Búzios, Salvador e Ilhabella, retornado à cidade portuária no dia 6 de Abril.

O Costa Fascinosa oferece uma estrutura completa de restaurantes, bares, cassinos, teatro e cinema. Também oferece um espaço temático para crianças e uma área de relaxamento e bem-estar do corpo e da mente.(Samara Spa).Os restaurantes a bordo oferecem um cardápio variado, inclusive opções de pratos veganos e low-carb.

Se você vai embarcar em um destes cruzeiros, não deixe de consultar os melhores preços de hotéis em Santos, cidade com dezenas de opções de passeios para realizar depois desembarque.