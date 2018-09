Fuvest encerra nesta sexta-feira as inscrições para o vestibular 2019

Pagamento da taxa de R$ 170 pode ser feito até terça-feira. Primeira fase será dia 25 de novembro.

A Fuvest vai encerrar às 12h desta sexta-feira (14) as inscrições para o vestibular 2019 que oferece mais de 8,4 mil vagas em cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP). As inscrições devem ser feitas no site da Fuvest (veja o Manual do Candidato).

A primeira fase do vestibular ocorrerá no dia 25 de novembro e a segunda fase será nos dias 6 e 7 de janeiro de 2019. A partir deste ano, a segunda fase terá dois dias de provas, e não mais três, como era anteriormente.

A taxa de inscrição custará R$ 170 (mesmo valor do ano passado) e deverá ser paga por boleto bancário em bancos ou pela internet, até o dia 18 de setembro. Não haverá devolução do dinheiro para quem não comparecer à prova.

