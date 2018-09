Plantas que ‘sangram metal’ podem ajudar na recuperação de solos contaminados

A espécie de árvore Pycnandra acuminata possui uma característica muito peculiar: ela é capaz de absorver metais pesados, como níquel e cobre, do solo onde vivem. De acordo com informações da BBC News , agora os cientistas estão muito interessados nessas plantas da ilha de Nova Caledônia, no sul do Pacífico, e sua potencial capacidade de “limpar” terrenos contaminados.

Chamadas de “hipercumulativas”, elas evoluíram para conseguir absorver metais tóxicos em seu sistema, desde as folhas até as sementes. Esse grupo sempre chamou a atenção de pesquisadores, contudo, as plantas da espécie Pycnandra acuminata tem sido particularmente curiosa para os cientistas.

“Ela é uma grande (com até 20 metros de altura) e rara árvore de florestas tropicais , restrita às pequenas manchas florestais em Nova Caledônia”, explicou Antony van der Ent, pesquisador da Universidade de Queensland, da Austrália. Para ele, a capacidade de absorver níquel e metal é uma maneira da espécie se proteger contra insetos.

